Sonne setzt sich durch: Freundlicher Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag (12. Oktober 2025) bringt der Steiermark freundliches Herbstwetter. „Auch der Sonntag startet teils wolkenlos, teils hält sich in den Becken und Tälern flacher Frühnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Lauf des Vormittags setzt sich rasch die Sonne durch, nur in der Oststeiermark zeigen sich am Nachmittag ein paar harmlose Wolken. Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Südost. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 1 und 8 Grad, am Nachmittag werden milde 13 bis 19 Grad erreicht.