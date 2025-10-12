Zwei Verletzte nach Unfall: Alko-Lenker (17) hatte keinen Schein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. Oktober 2025, kam ein 17-jähriger Autofahrer ohne gültige Lenkberechtigung auf der B66 von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Beide Insassen wurden verletzt.

Gegen 2.30 Uhr war der 17-Jährige gemeinsam mit einem gleichaltrigen Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, auf der B66 von Riegersburg kommend in Fahrtrichtung Bergl unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 12,5 kam der Pkw in einer leichten Linkskurve – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem betonierten Wasserdurchlass und überschlug sich. Das Fahrzeug kam im Straßengraben am Dach zum Stillstand.

Lenker alkoholisiert und ohne Schein

Beide Jugendlichen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht. „Ein Alkotest mit dem Lenker verlief positiv – er war alkoholisiert und nicht im Besitz einer Lenkberechtigung“, berichtet die Polizei. Die B66 war während der Fahrzeugbergung im Bereich der Unfallstelle gesperrt.