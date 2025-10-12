„Keiner weiß, was morgen ist“: Geschichte von krebskranker Irene berührt

Steirerin Irene (41) lebt mit einer unheilbaren Krebsdiagnose. Für ihre Kinder und ihre Träume kämpft sie jeden Tag – mit Mut, Glauben und unerschütterlicher Stärke. Das und noch viel mehr erzählt sie im Interview mit 5 Minuten.

Die 41-jährige Steirerin Irene gibt exklusive Einblicke in ihren Alltag mit Krebs. Sie spricht von Herausforderungen und Tiefpunkten, verrät aber auch, was ihr besonders Kraft gibt.

Als Irene Mahler aus der Steiermark vor sieben Jahren die Diagnose Krebs erhielt, brach für ihre Familie eine Welt zusammen. Heute kämpft die zweifache Mama mit unheilbarem Lymphknoten-Krebs und Metastasen in der Lunge – für ihre Kinder, ihre Träume und ihr Leben. Ihren Alltag mit der Krankheit und den damit einhergehenden Herausforderungen teilt sie auf Social Media und bewegt damit tausende Follower. Zwischen Klinik, alternativer Therapie und der täglichen Frage nach dem „Wie weiter?“ hat sie gelernt, was wirklich zählt.

©Irene Mahler Trotz der Herausforderungen findet Irene immer wieder einen Grund zum Lächeln. ©Irene Mahler Sie teilt ihren Alltag mit Krebs auf Social Media und schenkt mit ihrer Stärke auch anderen Betroffenen Kraft.

Sohn war dabei, als Steirerin von Krebserkrankung erfuhr

Die Diagnose kam im Dezember 2018: Gebärmutterkrebs mit sechs befallenen Lymphknoten. Damals nahm sie Antidepressiva und Schmerzmittel. „Deshalb war ich eher emotionslos. Ich war zwar geschockt, aber für mich war das so: Okay, jetzt haben wir so etwas wie eine Grippe und die Ärzte wissen schon, was tun“, erinnert sich Irene. „Ich war damals komplett realitätsfern.“ Ihr Sohn war bei der Diagnose dabei – ein Moment, den die Familie nie vergessen wird. „Für ihn ist da die Welt komplett zusammengebrochen“, erzählt Irene im Gespräch mit 5 Minuten. Ihrer damals zehnjährigen Tochter sagte sie es später. „Ich war gefasster als mein Umfeld“, sagt sie.

„Ich hatte das Gefühl ich sterbe“

Bei einer Operation wurde ihre Blase verletzt, sie konnte nicht mehr selbstständig auf die Toilette gehen. Dann begann die Radiochemotherapie. „Das war der Moment, wo ich gecheckt habe, was los ist. Ich habe in einer Woche 15 Kilo abgenommen, mir ist es total schlecht gegangen und ich bin dann im Spital zusammengebrochen. Die Ärzte wollten weitermachen, aber ich hatte das Gefühl, ich sterbe.“ Es war der Beginn eines langen, harten Weges.

Irene erhielt niederschmetternde Diagnose

„Anfang letzten Jahres habe ich eine Nierenbeckenentzündung gehabt, man hat einen Tumor im Becken gefunden und Metastasen in der Lunge. Ich habe mir dann mehrere Meinungen eingeholt und bin dann auf den Boden der Realität gestoßen, wo es dann geheißen hat, es ist nicht mehr heilbar und wir können nicht mehr operieren“, berichtet die Steirerin von einem Tiefpunkt ihrer Krankheit. „Alles was wir jetzt machen ist nur mehr lebensverlängernd“, sagten ihr damals die Ärzte.

Der Glaube gibt Irene Kraft

In der Zeit hat ihre beste Freundin zum Glauben gefunden, etwas, mit dem Irene anfangs nichts anfangen konnte. Die 41-Jährige begann nach der Schockdiagnose, sich über alternative Behandlungsmethoden zu informieren. „Ich hatte davor keine Ahnung von Alternativen“, sagt sie. Schließlich fand sie einen Arzt in Graz, der auf Alternativmedizin spezialisiert ist. Dieser hat ihr dann die Frage gestellt, ob sie an Gott glaube. Von da an begann sie sich mit dieser Frage erstmals auseinanderzusetzen und las auch die Bibel. „Ich hatte totale Angst vor dem Sterben und davor, was dann mit meinen Kindern ist“, erzählt sie. Durch ihren Glauben habe sie einen neuen Halt gefunden. „Mit der Zeit habe ich zum Glauben gefunden und damit waren meine Ängste und Sorgen weg. Das hat mir Kraft gegeben.“

Irene bewegt tausende Follower auf Social Media

Auch in den sozialen Medien, wo sie ihre Reise und den Alltag mit der Erkrankung teilt, bekam Irene positives Echo. „Ich habe wirklich guten Zuspruch bekommen. Viele Menschen haben mir geschrieben und positives Feedback gegeben.“ Mittlerweile bewegt die Steirerin tausende Follower, indem sie ihren Alltag mit Krebs auf ihren Social-Media-Kanälen teilt. „Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass ich ganz viel Preis gebe.“

Um finanzielle Hilfe zu bitten, „war mir sehr unangenehm“

Doch es gab auch Schattenseiten: Nachdem die alternativmedizinischen Therapien sehr teuer sind, hat die Steirerin mit finanziellen Herausforderung zu kämpfen. Ihr wurde deshalb geraten, ein Spendenkonto einzurichten. „Das war mir sehr unangenehm“, erzählt Irene im Gespräch mit 5 Minuten. Die Reaktionen darauf waren nicht nur positiv: „Manche meinten, ich würde das inszenieren. Ich sehe zu gut aus, hieß es.“ Die 41-Jährige legt oft viel Make-up auf, bevor sie vor die Kamera tritt, da ihr das hilft, stark, positiv und selbstbewusst aufzutreten.

„Keiner weiß, was morgen ist und ich als Krebspatientin noch weniger“

Dabei sind die Realität und ihr Alltag alles andere als einfach. Irene kann nämlich aufgrund ihrer Krankheit nicht arbeiten gehen: „Deswegen bin ich, auch wenn ich sehr ungern um Hilfe bitte, nun auf diese angewiesen. Wenn ich meine wöchentlichen Therapien bezahlen könnte, müsste ich mir deswegen nicht ständig den Kopf zerbrechen, wie es finanziell weiter geht und könnte mein Leben genießen. Denn gerade mit dieser Erkrankung weiß man nie, was morgen ist und die Zeit würde ich so gerne mit meinen Kindern nutzen, anstatt mir zu überlegen, wie ich das alles finanziell stemmen kann.“ Mit ihrer Krankheit fällt es ihr schwer, in die Zukunft zu blicken. Sie muss Tag für Tag meistern. „Keiner weiß, was morgen ist und ich als Krebspatientin noch weniger“, betont die 41-Jährige.

Irene versucht stets stark und positiv zu bleiben

Die letzten eineinhalb Jahre waren geprägt von Operationen, Krankenhausaufenthalten und Rückschlägen. „Ich hatte 13 Operationen. Der Tumor drückt in den Harnleiter“, schildert Irene. Krankenhausbesuche und Therapien bestimmten ihren Alltag. Ein künstlicher Nebenausgang beeinträchtigt sie zusätzlich. „Es ist jeden Tag eine Challenge für sich“, sagt sie. Die Steirerin aber ist eine wahre Kämpfernatur. „Solange ich selbstständig denken und reden kann, haltet man alles gut aus“, betont sie im Gespräch mit 5 Minuten. Trotz allem versucht sie, stark zu bleiben. „Ich versuche immer gut drauf zu sein, mir nichts anmerken zu lassen, stark zu sein – zu lächeln, obwohl mir gar nicht danach ist“, sagt Irene. „Aber es gibt auch Momente, wo selbst ich das nicht schaffe. Auch diese gehören zu meinem Leben.“

„Meine Kinder geben mir die Kraft“

Irenes größte Motivation sind ihre beiden Kinder. „Meine zwei Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben. Ich kämpfe hauptsächlich für die beiden, da sie nur mich haben“, betont sie. Auch ihr Hündchen Luisl ist Teil dieser kleinen Familie. Irenes Leidenschaft gilt dem Motorradfahren und Wandern. „Ich hätte so unendlich gerne mein altes Leben zurück“, sagt sie. „Ich werde kämpfen und ich muss es schaffen, damit ich mit Luisl bald wieder die Gipfel erklimmen kann.“ Trotz allem blickt Irene heute mit einer besonderen Ruhe nach vorne. „Natürlich verändert eine Diagnose dein Leben. Meines hat es positiv verändert. Es klingt zwar ganz, ganz schräg, aber es ist so“, sagt sie. „Ich habe so einen inneren Frieden, den ich mir für viele Menschen wünschen würde. Ich bin mit mir im Reinen. Wenn es so weit sein sollte, sind meine Kinder gewappnet – und ich auch. Bis dahin schauen wir, dass wir das Beste noch rausholen“, betont die mutige Steirerin abschließend im Interview mit 5 Minuten.

©Irene Mahler Ihre Kinder geben Irene Kraft.

Du willst helfen? Wenn du mit einer Spende helfen willst, kannst du dies über die Plattform „GoFundMe“ mach oder direkt über das Spendenkonto von Irene Mahler:

IBAN: AT17 6000 0000 8113 4816

BIC: BAWAATWW

