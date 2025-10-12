Frühmorgendlicher Einsatz: Heustadl in Liezen in Vollbrand

„Heute kurz vor 6 Uhr wurden wir zu einem Heustadlbrand alarmiert. Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Gemeinsam mit der Feuerwehr Pyhrn wurde die Brandbekämpfung durchgeführt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Liezen-Stadt. Weiters heißt es seitens der Florianis: „Ein heimischer Landwirt unterstützte die Arbeiten mit einem Teleskoplader.“ Der Brand konnte bereits gelöscht werden. Insgesamt standen 32 Feuerwehrkräfte, die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.