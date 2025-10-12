Skip to content
/ ©Screenshot FF Liezen-Stadt
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand.
32 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen
Liezen
12/10/2025
32 Florianis
Mit Video

Frühmorgendlicher Einsatz: Heustadl in Liezen in Vollbrand

Am frühen Sonntagmorgen, dem 12. Oktober 2025, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Liezen-Stadt und Phyrn zum Einsatz alarmiert. Ein Heustadl brannte lichterloh.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

„Heute kurz vor 6 Uhr wurden wir zu einem Heustadlbrand alarmiert. Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Gemeinsam mit der Feuerwehr Pyhrn wurde die Brandbekämpfung durchgeführt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Liezen-Stadt. Weiters heißt es seitens der Florianis: „Ein heimischer Landwirt unterstützte die Arbeiten mit einem Teleskoplader.“ Der Brand konnte bereits gelöscht werden. Insgesamt standen 32 Feuerwehrkräfte, die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.

