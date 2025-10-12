Hoch über den Weinbergen: Neues Restaurant in der Südsteiermark eröffnet

Mit DAS STEINBACH eröffnete die Domaine 1196 ein neues Restaurant hoch über den Weinbergen der Südsteiermark. Das neue Lokal soll die Seele eines traditionellen Buschenschanks mit einer zeitgemäßen Küche verbinden: bodenständig, exklusiv und immer mit dem gewissen Etwas. Neben dem À-la-carte-Angebot stehen im DAS STEINBACH auch separate Bereiche für Hochzeiten, Firmenfeiern sowie private Veranstaltungen zur Verfügung.

Buschenschank-Klassiker werden neu interpretiert

Im DAS STEINBACH wird die Küche der Südsteiermark auf neue Art interpretiert: Traditionelle Buschenschank-Klassiker werden neu gedacht, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Im Mittelpunkt stehen Regionalität und steirische Schmankerl wie Backhendl, Käferbohnensalat und klassische Brettljause. „DAS STEINBACH schafft einen Ort, der das Beste der Südsteiermark auf den Teller und ins Glas bringt“, so Küchenleitung Sabrina Steinwender-Simpson und Sous Chef Chevi Simpson. „Unsere Küche interpretiert regionale Klassiker frisch und handwerklich – so unverwechselbar wie man es von der Domaine 1196 kennt.“ DAS STEINBACH eine weitläufige Terrasse, elegante Innenräume und exklusive Eventflächen. „Von der kleineren Feier bis zum großen Event schaffen wir die Bühne, auf der sich besondere Augenblicke entfalten. Unsere Aufgabe ist es, jeden Ablauf so zu gestalten, dass die Gäste ganz im Moment sein können“, so Gastgeber Thomas Locker.

Öffnungszeiten DAS STEINBACH ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet (im Oktober auch noch sonntags von 10 bis 17 Uhr).