Marienstüberl-Kochbuch: Wenn Kochen zur Herzenssache wird

Karottencremesuppe, Käferbohnengulasch, Kalbsbutterschnitzel, bodenständig und zugleich raffiniert präsentieren sich die Rezepte im neuen Marienstüberl-Kochbuch. Steirische Seminarbäuer und Spitzenköche wie Philipp Dyczek, Georg Fuchs, Richard Rauch, Heinz Reitbauer und Eveline Wild haben ihre Lieblingsgerichte beigesteuert. Das Ergebnis ist ein kulinarisches Buch, das nicht nur Appetit macht, sondern Herzen öffnet: Denn der gesamte Erlös geht an das Marienstüberl der Caritas in Graz, das heuer sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Für den guten Zweck

Die mit stimmungsvollen Fotos gestaltete Sammlung wurde am Freitag, dem 10. Oktober, im Marienstüberl vorgestellt und ist ab sofort in 77 steirischen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten erhältlich. Auf 52 Seiten finden sich 23 Rezepte, die aus regionalen Zutaten bestehen und auch im Alltag leicht nachzukochen sind. Vom herzhaften Kürbis-Curry-Eintopf bis zum süßen Kirschenmichel spannt sich ein Bogen durch die steirische und internationale Küche, vegetarisch, vegan und klassisch mit Fleisch.

Brücke zwischen Armut und Überfluss

Das Buch verbindet zwei Welten, die im Alltag oft weit auseinanderliegen. „Es schlägt eine Brücke zwischen den Menschen, die sich täglich Sorgen um ihr Essen machen, und jenen, für die Essen ein Stück Lebensfreude und Luxus ist“, erklärt Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler. „Dieses Kochbuch zeigt, dass Solidarität verbindet.“ Seit drei Jahrzehnten ist das Marienstüberl ein Ort der Wärme für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Leiter Adam Lamprecht beschreibt die Idee dahinter: „Unsere Gäste bekommen hier nicht nur warme Mahlzeiten, sondern auch Ruhe und Gemeinschaft. Uns ist wichtig, dass Solidarität nicht bei der Nothilfe endet, sondern echte Teilhabe ermöglicht.“ Diese Haltung prägt auch die Zusammenarbeit mit den Kochbuch-Partnern. Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Steiermark, betont: „Das Buch zeigt, wie man mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln köstlich kochen kann – gesund, leistbar und nachhaltig.“ Für Sandra Hillebrand, Obfrau der Steirischen Seminarbäuerinnen, steht der Bildungsaspekt im Vordergrund: „Wir möchten zeigen, wie einfach es ist, mit heimischen Zutaten Gutes zu tun – für den Körper und für das Klima.“

Wenn Genuss Solidarität wird

Auch Spitzenköche zeigten Herz und Haltung. Gerhard Fuchs von der Weinbank sagt: „Ich koche nicht nur aus Leidenschaft, sondern weil gutes Essen verbindet. Deshalb war es für mich selbstverständlich, das Marienstüberl zu unterstützen.“ Richard Rauch bringt es auf den Punkt: „Jeder Mensch hat zumindest eine warme Mahlzeit am Tag verdient – ist der Bauch satt, geht’s auch der Seele gut.“ Für Heinz Reitbauer hat das Projekt eine tiefere Bedeutung: „In einer Zeit, in der vieles aus der Balance geraten ist, sind Gemeinschaft und Nächstenliebe wichtiger denn je. Zum guten Kochen braucht es nicht viel – aber immer Wertschätzung, Qualität und Herz.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 15:09 Uhr aktualisiert