Bewerbungen ab sofort: Land Steiermark nimmt 60 neue Lehrlinge auf

Das Land Steiermark sagt der hohen Arbeitslosenzahl den Kampf an und bietet 60 neue Lehrstellen in 13 Berufen an. Junge Menschen erhalten damit beste Chancen auf Ausbildung, Beruf und Zukunft im Landesdienst.

Mit der Ausschreibung am Freitag, dem 10. Oktober, von 60 neuen Lehrstellen setzt das Land Steiermark ein klares Zeichen für Ausbildung, Verantwortung und Zukunftssicherung. Derzeit absolvieren bereits 137 Jugendliche in 18 verschiedenen Berufen in allen Regionen des Landes eine Lehre beim Land. Ab September 2026 startet nun der nächste Jahrgang. Landeshauptmann Mario Kunasek, zuständiger Personalreferent, betont: „Wer eine Lehre beim Land Steiermark beginnt, investiert nicht nur in die eigene Zukunft, sondern auch in die Zukunft unseres Landes. Die Lehre eröffnet jungen Menschen viele Wege zu einer fundierten Ausbildung, zu Verantwortung und zu einem Beruf mit Sinn.“

Ausbildung mit Qualität und Perspektive

Jede Lehrstelle folgt einem klaren Ausbildungsplan. Die Lehrlinge werden von erfahrenen Mitarbeitern individuell betreut und erhalten eine umfassende theoretische wie praktische Ausbildung. Auch ein Auslandspraktikum ist möglich, um internationale Erfahrungen zu sammeln und neue Perspektiven zu gewinnen. Das Land lege Wert darauf, engagierte Lehrlinge nach erfolgreichem Abschluss in ein reguläres Dienstverhältnis zu übernehmen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass auf diesem Weg hochqualifizierte Fachkräfte gewonnen werden, die langfristig im Landesdienst bleiben. Übrigens trägt das Amt der Steiermärkischen Landesregierung seit 2016 das Gütesiegel „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

Vielfältige Berufe ausgeschrieben

Der Großteil der ausgeschriebenen Lehrstellen entfällt auf den Bereich Verwaltungsassistenz in den Abteilungen der Landesregierung und den Bezirkshauptmannschaften. Weitere Lehrplätze gibt es in den Berufen Straßenerhaltungsdienst, Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistenz, Prüftechniker Schwerpunkt Baustoffe, Bautechnische Assistenz, Landwirtschaft, Pferdewirtschaft, Gartenbau, Weinbau- und Kellerwirtschaft, Fleischverarbeitung, KFZ-Technik, Küche und Tischlerei. Neu ist auch das Ausbildungsformat „Lehre und Leistungssport“. Es richtet sich an junge Sportler, die ihre sportlichen Ziele mit einer fundierten Berufsausbildung verbinden möchten. Bewerbungen sind für die Lehrberufe Verwaltungsassistenz, Archiv- und Bibliotheksassistenz sowie Straßenerhaltungsfachkraft möglich. Die angebotenen Lehrstellen vom Land Steiermark können über das Online Job-Portal des Landes abgerufen werden. Bewerbungen sind noch bis 7. November möglich, die Ausbildung selbst startet dann im kommenden Jahr im September.