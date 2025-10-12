Halloween am Schwarzlsee: Cascada live beim Nachtschicht-Revival

Ende Oktober beginnt auch in der Steiermark wieder die gruseligste Zeit des Jahres und mit ihr eine Vielzahl an Halloweenpartys. Ein besonderes Highlight findet am 31. Oktober 2025 in Premstätten statt: Cascada kommt.

Unter dem Motto „Come as you were“ wird die legendäre Clubkultur der 2000er Jahre für eine Nacht wieder lebendig. Der Original-Nachtschicht-Opener, bekannte DJs und ein Publikum, das sich gerne an die Nächte in den früheren Clubs erinnert, werden für eine schaurig schöne Mischung aus Nostalgie und Partystimmung sorgen.

Cascada und die DJs der 2000er

Mit Cascada steht eine jener Formationen auf der Bühne, die den europäischen Pop- und Dance-Sound der frühen 2000er prägten. Hits wie „Everytime We Touch“ oder „Evacuate the Dancefloor“ gehören bis heute zu den meistgespielten Songs dieser Ära. Auch die DJs, die einst in der Nachtschicht für volle Tanzflächen sorgten, legen auf und bringen den unverwechselbaren Sound jener Zeit zurück. Damit wird die Premstättenhalle für eine Nacht zur Zeitkapsel der Clubgeschichte.

Um Bad Taste wird gebeten

Der Einlass beginnt um 20.30 Uhr. Die ersten 200 Gäste, die bis 20.45 Uhr eintreffen, erhalten freien Eintritt. Danach gelten gestaffelte Ticketpreise: 25 Euro im Early-Bird-Tarif, 29 Euro im Vorverkauf und 34 Euro an der Abendkassa. Beim Outfit darf es kreativ werden: Bauchtaschen, Plateau-Schuhe oder Kultshirts aus der 2000er-Zeit sind ausdrücklich willkommen. Die Premstättenhalle bietet mit rund 2.100 Quadratmetern ausreichend Platz für das Revival-Event.