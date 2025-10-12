Kerze als Brandquelle: Mann bemerkt Feuer und rettet seine Nachbarin

In Selzthal verhinderte ein 29-Jähriger am Sonntag, dem 12. Oktober, Schlimmeres. Eine brennende Kerze entzündete ein Feuer im Stiegenhaus, der Mann reagierte geistesgegenwärtig und rettete seiner Nachbarin das Leben.

Gegen 13 Uhr bemerkte ein 29-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in Selzthal im Bezirk Liezen plötzlich Rauchgeruch im Stiegenhaus. Als er nachsah, entdeckte er vor der Wohnungstür einer Nachbarin Flammen, eine Kerze auf einem Schuhregal hatte Feuer gefangen. Der Mann reagierte sofort: Er schnappte sich den Feuerlöscher aus dem Hausflur und brachte den Brand unter Kontrolle, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Damit verhinderte er eine mögliche Ausbreitung auf das Gebäude.

Zwei Menschen verletzt

Die Feuerwehr rückte kurze Zeit später an, musste jedoch nur noch Nachlöscharbeiten durchführen und das Stiegenhaus belüften. Der 29-Jährige sowie seine 60-jährige Nachbarin erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide wurden vom Roten Kreuz erstversorgt, die Frau zur weiteren Behandlung ins LKH Rottenmann gebracht. Ein Brandermittler stellte fest, dass die Kerze auf dem Regal im Stiegenhaus die Ursache war. Sie hatte Einrichtungsgegenstände entzündet, ehe der Bewohner eingriff. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.