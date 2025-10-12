Komponist Gerd Schuller mit 72 Jahren gestorben

Der österreichische Filmmusiker Gerd Schuller ist tot. Wie seine Familie am Sonntag, dem 12. Oktober, mitteilte, starb der Komponist im Alter von 72 Jahren. Seine Arbeiten prägten das Klangbild österreichischer Fernsehproduktionen über Jahrzehnte. Geboren und aufgewachsen in Villach, kam Schuller als Musikstudent nach Graz, wo er früh in der lokalen Musikszene Fuß fasste. Er spielte Klavier für bekannte Künstler wie S.T.S., Boris Bukowski und Carl Peyer, auf deren Alben er auch zu hören ist. Parallel dazu war er in eigenen Bands aktiv und etablierte sich rasch als vielseitiger Musiker zwischen Pop, Jazz und Film.

Musikalisches Wirken in Graz und weit darüber hinaus

In Graz arbeitete Schuller viele Jahre am Schauspielhaus und unterrichtete an der Universität für Musik und darstellende Kunst Keyboard und Popkomposition. 2009 schuf er das „Paulus Pop Oratorium“, das in Graz uraufgeführt wurde und großen Anklang fand. Er schrieb und produzierte Musik für zahlreiche Werbespots, unter anderem für Hornig Kaffee, Kastner & Öhler, Milde Sorte, Milka und Schärdinger, sowie für die Tourismusfilme Discover the Joy of Austria. Darüber hinaus komponierte er Signations für n-tv, Premiere, das ORF-Magazin Report und Radio Steiermark. Seine Handschrift ist untrennbar mit österreichischen Fernsehserien verbunden: Schuller komponierte die Titelmelodien zu „Kommissar Rex“, „Schlosshotel Orth“ und „SOKO Kitzbühel“, Musik, die vielen bis heute im Ohr geblieben ist. Auch im Kino war er präsent: Zu seinen Filmmusiken zählen Produktionen wie Seifenblasen (1988, Regie: Alfred Ninaus), Giulia Super (1994, Michael Czencig) und Tödlicher Umweg (2003, Curt Faudon). Für Dokumentationen und Serien wie Industrie am Wendepunkt, Land der Täler und Universum komponierte er ebenso, häufig in Zusammenarbeit mit Regisseur Curt Faudon. 2010 hob Schuller gemeinsam mit seinen Söhnen Gunther und Geri Schuller das Volksmusical Simon Kramer auf der Burgruine Finkenstein aus der Taufe. Die Texte stammten von den Kärntner Dichtern Heimo Töfferl und Adolf Ulbing.

Auszeichnung und Vermächtnis

Für seine Verdienste um die steirische Kulturszene erhielt Schuller 2008 das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Kollegen beschrieben ihn als präzisen, leisen Schaffer, dessen musikalisches Gespür gleichermaßen für Pathos und Feinheit stand. Gerd Schuller hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder. Mit ihm verliert die österreichische Musiklandschaft einen Komponisten, dessen Werk von der Fernsehmusik über Werbung bis zum Theater reichte und dessen Melodien eine ganze Ära begleitet haben.