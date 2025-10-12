Goldener Herbst auf zwei Rädern: So kommst du sicher durch den Alltag

Gerade im Herbst stärkt Radfahren Gesundheit und Immunsystem. In der Steiermark werden neun Prozent der Alltagswege mit dem Rad zurückgelegt, in Graz 19 Prozent. Wie man sich sicher auf zwei Rädern fortbewegt, erklärt der VCÖ.

Der Herbst gilt in der Steiermark als eine der schönsten Zeiten zum Radfahren. Angenehme Temperaturen, klare Luft und bunte Landschaften laden dazu ein, Alltagswege auf zwei Rädern zu bewältigen. Laut einer aktuellen VCÖ-Erhebung legen die Steirer rund neun Prozent ihrer Wege mit dem Fahrrad zurück, in Graz ist der Anteil mit 19 Prozent doppelt so hoch. Das Potenzial ist enorm groß: Drei von vier steirischen Haushalten besitzen ein funktionstüchtiges Fahrrad. Gleichzeitig sind 40 Prozent aller Autofahrten kürzer als fünf Kilometer, Distanzen, die sich bequem mit dem Rad oder E-Bike zurücklegen lassen.

Bewegung als Schutzfaktor

„Radfahren ist im Alltag eine einfache Möglichkeit, regelmäßig Bewegung in den Tagesablauf einzubauen“, sagt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Gerade in Zeiten enorm zunehmenden Bewegungsmangels, Stichwort „Sitzen ist das neue Rauchen“, habe das Fahrrad mittlerweile als Gesundheitsfaktor eine wichtige Rolle. Regelmäßiges Radfahren stärkt Herz-Kreislauf-System und Immunsystem, beugt Erkrankungen vor und senkt Stresshormone. Schon wer kurze Strecken mit dem Rad statt mit dem Auto fährt, leiste einen Beitrag zum Klimaschutz: 500 gefahrene Kilometer weniger mit dem Auto bedeuten rund 100 Kilogramm weniger CO₂ im Jahr.

Sicherheit und Infrastruktur

Mit den sinkenden Temperaturen und früher einsetzender Dunkelheit steigen jedoch auch die Anforderungen an die Sicherheit. Der VCÖ erinnert daran, dass Sichtbarkeit im Straßenverkehr entscheidend ist. Wichtig sind funktionierende Beleuchtung, Reflektoren an Pedalen und Reifen sowie helle Kleidung. Zu den weiteren Empfehlungen gehören gut gewartete Bremsen, Reifen mit ausreichendem Profil und vorsichtige Fahrweise bei vor allem nassem Laub oder Straßenbahnschienen. Eine Regenhose oder ein Cape können zudem helfen, das Radfahren auch bei wechselhaftem Wetter attraktiv zu halten. Für mehr Sicherheit brauche es aber auch gute Rahmenbedingungen, betont Jaschinsky: „Mit dem steigenden Radverkehr ist der Ausbau der Radwege besonders wichtig. Verkehrsberuhigte Zonen und sichere Routen durch Gemeinden fördern das Umsteigen auf das Fahrrad.“

Vom Auto aufs Rad, ein Gewinn für alle

Sechs von zehn Autofahrten in der Steiermark sind kürzer als zehn Kilometer. Würde auch nur ein Teil dieser Strecken per Rad zurückgelegt, hätte das gleich mehrere Effekte: weniger Lärm, Abgase und Staus und mehr Bewegung im Alltag. Der VCÖ sieht darin eine wichtige Chance, Gesundheit und Klimaschutz miteinander zu verbinden. Wer Kalorien statt Treibstoff verbrennt, tut nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes und erlebt den Herbst in der Steiermark von seiner schönsten Seite: auf zwei Rädern.