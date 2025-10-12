Jubiläumsakt in der Steiermark: Hartberg feiert 40 Jahre Lebenshilfe

Mit einem Fest für alle Generationen schloss die Lebenshilfe Hartberg ihren Jubiläumsreigen zum 40-jährigen Bestehen ab. Nach einem Dankgottesdienst in Vorau und Tagen der offenen Tür an den vier Standorten Pöllau, Vorau, St. Johann/Haide und Neudau fand am Donnerstag, dem 9. Oktober, in dem Integrationszentrum Neudau die abschließende Vereinsfeier statt, mit Rückblick, Musik und viel Dankbarkeit.

Von den Anfängen bis heute

Der Festakt begann mit einer „Zeitreise“ durch die Geschichte des Vereins, moderiert von Alfred Mayer, der die Entwicklung der Lebenshilfe Hartberg seit Jahrzehnten journalistisch begleitet. 1985, im Jahr des Opus-Hits „Live is Life„, schlossen sich im Bezirk Hartberg Eltern von Kindern mit Behinderung zusammen, vor allem aus Sorge um die Zukunft ihrer Kinder nach der Schulzeit. Unter ihnen war auch Herbert Felberbauer aus Pöllau, der als Gründungsobmann die „Lebenshilfe Steiermark – Sektion Hartberg“ ins Leben rief. „Ich war Anfang 30 – Kinder, Beruf, Hausbau, Vereine – und dann kam diese Aufgabe dazu“, erinnerte sich Felberbauer beim Festakt. Mit einem Fotoalbum seines damals fünfjährigen Sohnes suchte er gemeinsam mit Mitstreitern Unterstützung für Familien in ähnlicher Situation. 1986 startete die erste provisorische Betreuungseinrichtung, 1989 folgte mit viel Eigenleistung die erste Tageswerkstätte in Pöllau. Heute betreibt der Verein vier Standorte und bietet mobile Dienste an. Auch Bezirkshauptmann a. D. Max Wiesenhofer erinnerte sich an die Aufbaujahre. Er schilderte beim Festakt, wie aus einem einfachen „Staudenacker“ in Neudau das heutige Integrationszentrum und zwei Wohnhäuser entstanden. „Hier ist ein Ort gewachsen, an dem Menschen mit Behinderung leben können wie andere auch“, sagte Wiesenhofer.

©Lebenshilfe Hartberg „Die Edlseer“ spielten für die Lebenshilfe-Gemeinschaft auf.

Trialog, Dank und Zukunftsperspektiven

Obfrau Heidrun Notbauer hob in ihrer Rede den „Trialog“ als zentrales Prinzip der Lebenshilfe hervor, das Miteinander von Menschen mit Behinderung, Angehörigen und Mitarbeiterinnen. „Nur gemeinsam kann Teilhabe gelingen“, betonte sie und dankte allen, die diesen Weg über Jahrzehnte mitgetragen haben. Besonderen Applaus erhielt die Obfrau selbst: „Du bist die personifizierte Lebenshilfe Hartberg, sie war und ist deine Berufung“, würdigten langjährige Vorstandsmitglieder ihre Arbeit. Als Zeichen der Wertschätzung wurden die prägenden Persönlichkeiten des Vereins mit Keramikkugeln aus der Werkstatt „Form-Bar“ in St. Johann/Haide geehrt, handgefertigt von Thomas Lerch und seinen Kolleginnen und Kollegen. „Sie zeigen meine Welt und dass sie schön ist, wenn wir zusammenhalten“, erklärte der Künstler.

Ein Fest der Begegnung

Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der beliebten Lebenshilfe-Band „anBandln“, die mit schwungvollen Rhythmen für Stimmung sorgte. Den krönenden Abschluss bildete ein Konzert der Edlseer, die mit ihrem Song „Wir sind eine große Familie“ den Gedanken des Tages perfekt aufgriffen. So wurde aus dem besonderen Jubiläum mehr als ein Rückblick: Es wurde ein Fest der Dankbarkeit, der Gemeinschaft und ein starkes Zeichen, dass die Lebenshilfe Hartberg auch nach 40 Jahren mit Zuversicht und Engagement in die Zukunft blickt.