Feuerwehreinsatz auf der S6: Auto überschlägt sich und landet am Dach

Auf der Semmeringschnellstraße S6 kam es am Samstag, dem 11. Oktober, bei Leoben Ost zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Am 11. Oktober 2025 ereignete sich auf der Semmeringschnellstraße S6 in Fahrtrichtung Wien, auf Höhe Leoben Ost, ein Verkehrsunfall, der zunächst dramatischer wirkte, als er sich später herausstellte. Ein Auto überschlug sich aus bislang unbekannter Ursache und kam auf dem Dach zum Liegen. Laut erster Meldung bestand der Verdacht, dass das Fahrzeug zu brennen begonnen habe. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Leoben-Stadt konnten rasch Entwarnung geben: Das Fahrzeug stand nicht in Brand. Dennoch wurde umgehend der Brandschutz aufgebaut und die Unfallstelle abgesichert, um ein Aufflammen zu verhindern.

Koordinierter Einsatz mehrerer Organisationen

In weiterer Folge kümmerten sich Einsatzkräfte um das Binden ausgelaufener Betriebsmittel und unterstützten das hinzugezogene Abschleppunternehmen bei der Bergung des Unfallfahrzeugs. Während der Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Neben der Feuerwehr Leoben-Stadt standen auch die Wehren Leoben-Göss, St. Michael und Niklasdorf im Einsatz. Außerdem waren die Polizei, das Rote Kreuz, die ASFINAG und ein Abschleppdienst vor Ort. Nach rund einer Stunde konnten schließlich die Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.