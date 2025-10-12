Bauchschuss: 8-Jährige in Kaindorf durch Luftdruckgewehr verletzt

Hinter einem Wohnhaus in Kaindorf (Bezirk Leibnitz) kam es zu einem folgenschweren Unfall. Ein 31-jähriger Mann war gegen 17.15 Uhr mit einem Luftdruckgewehr beim Schießen auf Zielscheiben beschäftigt, als sich plötzlich ein Schuss löste und ein Kind schwer traf. Ersten Erhebungen zufolge dürfte die achtjährige Tochter seiner Lebensgefährtin unerwartet in die Schusslinie geraten sein. Das Projektil traf das Mädchen im Bauchbereich. Der Mann hatte offenbar keine Absicht, das Kind zu gefährden, dennoch spricht die Polizei von einem fahrlässigen Umgang mit einer Waffe. Nach notärztlicher Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde das Mädchen sofort mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die Polizei stellte das Luftdruckgewehr sicher und verhängte ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 31-Jährigen. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.