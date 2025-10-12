Grüne fordern „Ausbauturbo“ für Kinderbetreuung in der Steiermark

Laut aktueller Erhebung der Statistik Austria ist die Steiermark Schlusslicht in Österreich, wenn es um die Kinderbetreuung geht, sowohl bei den Besuchsquoten als auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für die Grünen ist die Situation überaus alarmierend. Sie fordern einen „Ausbauturbo“ und präsentierten dazu einen 6-Punkte-Plan, der rasch Abhilfe schaffen soll. Ziel ist eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und vollzeittaugliche Betreuung für alle Familien.

„Der Hut brennt“ – Handlungsbedarf in allen Regionen

„Die Steiermark ist ganz klar Schlusslicht, was die Besuchsquoten in Krippe und Kindergarten betrifft. Viele Angebote sind nicht mit Vollzeitarbeit vereinbar – besonders am Land“, sagte Barbara Neßler, Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Elementarpädagogik der Grünen. Die Folgen seien klar: Eltern, vor allem Mütter, könnten nicht Vollzeit arbeiten, und der Alltag werde zum Spagat. Auch die Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche, Bildungs- und Sozialsprecherin der Grünen, forderte rasches Handeln: „Der Hut brennt. Es darf nicht sein, dass Kinder ohne Betreuungsplatz dastehen und Eltern in Teilzeit gedrängt werden. Jedes Kind hat die gleichen Bildungschancen verdient – unabhängig vom Einkommen oder Wohnort.“ Laut Statistik Austria liegt die Betreuungsquote bei den 0- bis 2-Jährigen in der Steiermark bei 27 Prozent, der niedrigste Wert im Bundesländervergleich. Das EU-Ziel von 45 Prozent (Barcelona-Ziel) wird ebenso verfehlt wie die österreichweite Zielmarke von 33 Prozent. Bei den 3- bis 5-Jährigen besuchen 90 Prozent der Kinder einen Kindergarten, auch hier bleibt die Steiermark hinter dem Bundesschnitt von 95 Prozent zurück.

Ländlicher Raum besonders betroffen

Besonders deutlich zeigt sich der Rückstand außerhalb von der Landeshauptstadt Graz. Während in der Landeshauptstadt 62 Prozent der Kinder unter drei Jahren „VIF-konform“ betreut werden, also so, dass Eltern Vollzeit arbeiten können, sind es im Bezirk Murau nur drei Prozent. Landesweit liegt die Quote bei 40 Prozent, 2018 waren es noch 48 Prozent. Ganztägige und ganzjährig geöffnete Einrichtungen sind im ländlichen Raum oft Mangelware. „Das bedeutet für viele Familien enorme organisatorische Belastungen“, so Neßler. „Gerade die Regionen außerhalb von Graz dürfen nicht weiter abgehängt werden.“