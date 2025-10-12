Wolkiger Start in die Woche: Nebel am morgen, Auflockerung am Nachmittag

Der Montag bringt der Steiermark einen wolkigen Start in die neue Woche. Eine schwache Störungszone sorgt bereits in den Morgenstunden für viele Wolkenfelder, örtlich auch für Nebel. Im Laufe des Tages bleibt es laut Geosphere überwiegend bewölkt, gegen Nachmittag können die Wolken aber zeitweise aufreißen, kurze sonnige Abschnitte sind vor allem in den westlichen Landesteilen möglich. Am freundlichsten und sonnigsten zeigt sich das Wetter im Oberen Murtal, wo sich die Sonne phasenweise besser durchsetzen kann. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, größere Temperaturschwankungen sind nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 3 und 8 Grad, tagsüber werden 12 bis 18 Grad erreicht, im Westen etwas milder, im Osten etwas kühler. Insgesamt präsentiert sich der Montag somit herbstlich, aber weitgehend trocken, ein ruhiger Übergang in die neue Woche.