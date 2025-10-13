„Heiße Früchte“: Glasgefäß auf Ofen explodiert

In Bad Radkersburg (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Sonntagabend, dem 12. Oktober, zu einem Wohnungsbrand. Eine 67-jährige Frau erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung.

Gegen 19.45 Uhr hatte die Frau ein Glasgefäß mit in Alkohol eingelegten Früchten auf ihren beheizten Schwedenofen gestellt. Durch die Hitze zerbarst das Glas, der hochprozentige Alkohol entzündete sich sofort auf der heißen Ofenplatte. Beim Versuch, die Flammen mit Stofftüchern und Wasser zu löschen, entstand eine starke Rauchentwicklung, so die Polizei in einer Aussendung.

Ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr rückte rasch an, löschte den Brand und belüftete die Wohnung. Die 67-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht. Die Polizei ermittelt zur genauen Schadenshöhe – Fremdverschulden wird ausgeschlossen.