Ein Team: Kristina und ihre außergewöhnlichen Therapiehunde

Kristina Schöller hat geschafft, was kaum jemand wagt: Sie führte gleich sechs Huskys erfolgreich zur Therapiehundeprüfung. Ein außergewöhnliches Rudel mit Herz und Disziplin.

Ein beeindruckendes Beispiel für Geduld, Einfühlungsvermögen und echte Mensch-Hund-Harmonie zeigte sich kürzlich beim Therapiehunde-Verein Hundianer Collage. Kristina Schöller hat geschafft, was kaum jemandem gelingt: Sie führte sechs Huskys gleichzeitig erfolgreich zur Therapiehundeprüfung: Ein Erfolg, der selbst erfahrene Prüfer staunen ließ.

„Respekt, Liebe und Konsequenz“

Richterin Magdalena Weixler, war bei der Prüfung dabei und erzählt gegenüber 5 Minuten: „Ich war tief beeindruckt von der Ruhe, dem Vertrauen und der klaren Kommunikation, die zwischen Kristina und ihrem ‚Rudel‘ herrschte. Jeder Hund zeigte sich aufmerksam, freundlich und sicher – ein Beweis für eine Ausbildung, die auf gegenseitigem Respekt, Liebe und Konsequenz basiert.“

Bald 18 Huskys

Huskys gelten als unabhängige, charakterstarke Hunde mit starkem Eigenwillen – umso bemerkenswerter ist es, dass Kristina es geschafft hat, aus sechs Individualisten ein harmonisches Therapiehunde-Team zu formen. Heute darf sich Kristina stolze Besitzerin von sechs offiziell geprüften Therapie-Huskys nennen. Ob im Seniorenheim, bei Kindern oder in der tiergestützten Pädagogik – mit ihrer Sanftheit, Energie und Präsenz werden diese Hunde noch viele Herzen berühren. Kristina und ihr Rudel wächst stätig – derzeit sind es bald 18 Huskys.

©zVg: KK/Lena Weixler