Kind (12) im OP-Saal: Prozess gegen Neurochirurgin startet

Skandal im Grazer OP-Saal: Eine Neurochirurgin ließ ihre zwölfjährige Tochter bei einer Operation ein Bohrloch setzen. Am Dienstag, dem 14. Oktober, beginnt am Bezirksgericht Graz-Ost der Prozess gegen zwei Neurochirurgen, denen Körperverletzung im Operationssaal vorgeworfen wird. Laut Anklage sollen sie einer damals zwölfjährigen Schülerin – der Tochter einer der Angeklagten – erlaubt haben, während einer Notoperation aktiv mitzuwirken. Das Mädchen soll mit einem Bohrgerät selbstständig ein Loch in die freigelegte Schädeldecke eines Patienten gebohrt haben, so heißt es in einer Aussendung vom Bezirksgericht Graz-Ost.

Operation am 13. Jänner 2024

Die Operation fand am 13. Jänner 2024 in der Grazer Universitätsklinik für Neurochirurgie statt, nachdem ein 33-jähriger Landwirt nach einem Forstunfall notoperiert werden musste. Die KAGes, unter deren Dach das Spital steht, hatte die Ärztin nach Bekanntwerden des Vorfalls entlassen – sie einigte sich später außergerichtlich mit dem Arbeitgeber. Ursprünglich wurde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, die Anklage lautet nun auf vorsätzliche Körperverletzung nach §83 Abs. 1 StGB. Ein Gutachten bewertete den Eingriff als „nicht schwer“, da der Patient sich in einem sterilen Umfeld befand und keine bleibende Schädigung zurückblieb. Der Anwalt des Patienten, Peter Freiberger, hält die Einstufung für „nicht nachvollziehbar“ und kündigte an, Schmerzensgeld zivilrechtlich einzufordern, auch bei einem Freispruch. Gegen die KAGes selbst wird weiter wegen Verbandsverantwortlichkeit ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.