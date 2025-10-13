VCÖ zeigt: Mehr Autos auf dem Land, weniger in Graz

Während in Graz die Zahl der Autos sinkt, nimmt sie in den Bezirken weiter zu. Laut VCÖ gibt es erstmals vier steirische Bezirke mit mehr als 700 Pkw pro 1.000 Einwohner.

Die Kluft zwischen Stadt und Land beim Autobesitz wächst weiter: Während in Graz die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner leicht zurückgeht, steigt sie in den weiteren steirischen Bezirken weiter an. Das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Erstmals gibt es in der Steiermark gleich vier Bezirke mit mehr als 700 Autos pro 1.000 Personen. Spitzenreiter ist die Südoststeiermark mit 727 Autos, knapp gefolgt von Hartberg-Fürstenfeld mit 726. Auf den weiteren Plätzen liegen Weiz (710) und Deutschlandsberg (703). In Graz sank die Zahl von 470 auf 467 Autos je 1.000 Personen – der niedrigste Wert im Bundesland. Dahinter folgen Leoben (603) und Bruck-Mürzzuschlag (623).

„Fehler der Vergangenheit“

„Die Fehler der Vergangenheit rächen sich heute. Massive Zersiedelung mit dem folgenden Niedergang der Nahversorgung haben in den Regionen zu teurer Autoabhängigkeit geführt“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Eine Trendwende sei aber möglich, betont er: „Auch in den Regionen kann die Autoabhängigkeit reduziert und die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl erhöht werden.“

Siedlungsstrukturen, öffentlicher Verkehr & Co.

Der VCÖ verweist auf die Bedeutung kompakter Siedlungsstrukturen. Eine stärkere Konzentration auf Ortskerne statt auf Supermärkte und Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“ könne nicht nur den Autoverkehr reduzieren, sondern auch das soziale Leben beleben. „Wo mehr zu Fuß gegangen wird, gibt es mehr soziale Kontakte, was vor allem auch für ältere Menschen wichtig ist“, so Schwendinger. Auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Radinfrastruktur spiele eine zentrale Rolle. Mit dem Klimaticket Steiermark könne man um 514 Euro ein Jahr lang im ganzen Bundesland mit Bahn und Bus fahren – um denselben Betrag komme man mit dem Auto laut VCÖ nur rund 1.000 Kilometer weit. Viele Alltagswege seien zudem kürzer als fünf Kilometer und könnten gut mit dem Rad oder E-Bike zurückgelegt werden. „Der Ausbau der Radinfrastruktur und das Schließen von Lücken im Radwegenetz ist eine weitere zentrale Maßnahme, damit die Bevölkerung weniger aufs Auto angewiesen ist“, betont Schwendinger. Auch Carsharing-Angebote könnten einen Beitrag leisten: Gerade Zweitautos seien laut VCÖ meist weniger als eine Stunde täglich im Einsatz – den Rest des Tages stünden sie still.