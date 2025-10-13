Mit 425 Kilo Aufprallgewicht: Wildunfälle in der Steiermark nehmen zu

Immer mehr Straßen, immer mehr Tempo und mit dem Herbst beginnt die gefährlichste Zeit für Wildunfälle. Jede Stunde kracht es achtmal auf Österreichs Straßen. Auch in der Steiermark muss man vorsichtig sein.

Es kracht wieder häufiger auf den Straßen: Ein Reh, das mit 17 Kilogramm bei 50 km/h auf ein Auto prallt, schlägt mit einem Gewicht von rund 425 Kilogramm auf – so viel wie ein Kühlschrank. Bei einem Wildschwein (80 Kilo) wird der Crash sogar zur Katastrophe: Es trifft mit der Wucht eines Nashorns. Mit dem Oktober beginnt laut der Steirischen Landesjägerschaft die gefährlichste Zeit des Jahres für Wildunfälle.

Acht Wildunfälle pro Stunde in Österreich

Rund achtmal pro Stunde kollidiert in Österreich ein Fahrzeug mit Wild. 2023 entstand dabei ein Schaden von 140 Millionen Euro, etwa 150 Menschen wurden verletzt – die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Neben den wirtschaftlichen Folgen ist das Thema auch emotional belastend: Rehkitze, die nach dem Unfalltod der Mutter verenden, gehören laut Jägerschaft zu den tragischen Begleiterscheinungen. Corona hat die Situation zusätzlich verschärft. Mehr Freizeit in der Natur bedeutete mehr Begegnungen mit Wildtieren. Gleichzeitig gehen laut Experten täglich 20 Fußballfelder an Lebensraum durch Bauprojekte verloren. Rehe dringen daher zunehmend in Siedlungen und Gärten vor und landen oft auf Straßen.

Die meisten Wildunfälle passieren in drei Zeiträumen: April bis Mai: Rehe kämpfen um Reviere.

Rehe kämpfen um Reviere. August: Brunftzeit.

Brunftzeit. Oktober bis November: Der sogenannte Ernteschock, wenn Felder abgeerntet werden und Tiere plötzlich ohne Deckung dastehen.

Blühstreifen als Todesfalle

Was gut gemeint ist, kann gefährlich enden: Blühstreifen entlang von Straßen ziehen nicht nur Insekten, sondern auch Rehe und Hasen an – direkt in die Fahrbahn. Links und rechts Blühstreifen, dazwischen die Straße – das ist eine tödliche Falle. Das Projekt „Wildtierschutz & Verkehrssicherheit“ zeigt, dass moderne Technik helfen kann. Reflektoren, akustische Warner und Geruchsabschreckungen können die Zahl der nächtlichen Unfälle um 40 bis 70 Prozent senken, in einzelnen Revieren sogar bis zu 90 Prozent. Rehe bleiben dank Lichtreflexen oft stehen, statt über die Straße zu laufen.