Lebensretter in Uniform: Polizei reanimiert Mann in Supermarkt

In einem Supermarkt in Ilz kam es am Mittwochnachmittag zu einem medizinischen Notfall. Dank des raschen Einsatzes von Polizei, Ersthelferinnen und einem First Responder überlebte ein 50-Jähriger.

Als die Polizei eintraf führte eine Passantin bereits die Herz-Druck-Massage durch, dank der Polizei und dem First Responder konnte der Mann dann zurück ins Leben gebracht werden.

Ein medizinischer Notfall in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) endete dank entschlossenem Handeln mit einem Happy End: Am Mittwochnachmittag, dem 8. Oktober 2025, retteten Polizisten der Polizeiinspektion Ilz und ein First Responder gemeinsam einem 50-Jährigen das Leben.

Reanimation im Supermarkt

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer bereits laufenden Reanimation in einem Lebensmittelgeschäft gerufen. Beim Eintreffen fanden sie den Mann bewusstlos am Boden vor. Eine Passantin hatte sofort mit der Herzdruckmassage begonnen, unterstützt von einer weiteren Frau. Ein Polizist übernahm gemeinsam mit einem First Responder des Roten Kreuzes die Wiederbelebung, während ein zweiter Beamter den Defibrillator mehrfach einsetzte. In enger Zusammenarbeit gelang es, die Vitalfunktionen des 50-Jährigen wiederherzustellen, Minuten, die über Leben und Tod entschieden. Kurz darauf trafen auch Rettung und Notarzt ein. Nachdem der Patient stabilisiert werden konnte, brachte ihn der Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz. Dort befindet sich der Mann derzeit in stationärer Behandlung.