NEOS Steiermark fordern Weiterführung von Kindergartensozialarbeit

Seit über einem Jahr unterstützen Sozialarbeiter und Pädagogen in Grazer Kindergärten Eltern, Kinder und das pädagogische Personal. Das Modell gilt als niederschwellig, effektiv und entlastend, doch sein Fortbestand steht auf der Kippe. In insgesamt 18 Kindergärten, in Einrichtungen der Stadt Graz, der Caritas und der Diözese Graz-Seckau, arbeiten drei Fachkräfte im Rahmen des Projekts KISA (Kindergartensozialarbeit). Finanziert wird das Projekt derzeit gemeinsam von Bund, Kirche und der Mega Bildungsstiftung. Neben Graz wird das Konzept auch in Linz und Salzburg erprobt. Ende Juli 2026 läuft die Förderung jedoch aus.

Beratung, Vermittlung und Vertrauen

Wie wichtig die Arbeit ist, zeigen die Zahlen: Innerhalb eines Jahres wurden, laut einem Bericht der Kleinen Zeitung, mehr als 400 Gespräche mit Eltern geführt, rund 300 Beratungen für Kindergartenpersonal dokumentiert, dazu kamen Workshops und Elterncafés. Immer wieder unterstützen die Fachkräfte auch bei Krisen und Gefährdungsmeldungen. Die Sozialarbeit setzt früh an, bevor Konflikte eskalieren. Viele Eltern suchen Rat wegen Überforderung, finanzieller Sorgen oder Mediennutzung bei Kleinkindern. Auch für das Personal ist die Unterstützung ein Gewinn. Wenn Konflikte mit Eltern oder belastende Situationen auftreten, können sie sich an das Sozialarbeitsteam wenden.

©NEOS Steiermark „Wer erst in der Schule reagiert, reagiert zu spät“, so Landtagsabgeordnete und NEOS-Bildungssprecherin Bettina Schoeller.

Politik zwischen Lob und Finanzierungslücke

Auch die steirische Politik ist sich inhaltlich einig, aber finanziell blockiert. So nennt Graz Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) die Kindergartensozialarbeit „ein wertvolles Angebot“, verweist aber auf drohende Budgetkürzungen der Stadt. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) betont die Verantwortung des Bundes: „Wenn der Bund sich zurückzieht, wird es schwierig.“ Für die NEOS ist die Lage eindeutig. „Wer erst in der Schule reagiert, reagiert zu spät“, so die steirische Landtagsabgeordnete Bettina Schoeller, klinische Psychologin und Bildungssprecherin. Sie fordert daher eine dauerhafte Finanzierung im Landesbudget, den Ausbau multiprofessioneller Teams und eine enge Zusammenarbeit mit Jugendhilfe und Gesundheitswesen.

„Kinderschutz ist keine Budget-Reserve“

Schoeller warnt davor, Sozialarbeit vom Kassenstand abhängig zu machen: „Kinderschutz ist keine Budget-Reserve, die man nach Belieben hebt oder senkt. Es darf nicht vom Wohnort abhängen, ob eine Familie rechtzeitig Hilfe bekommt.“ Langfristig müsse es ein Recht auf psychosoziale Unterstützung bereits im Kindergarten geben. Auch die Verbindung zwischen Kindergarten- und Schulsozialarbeit sei zentral, um Brüche in der Betreuung zu vermeiden. „Jeder Euro, den wir früh investieren, spart später Leid, Kosten und Chancenverluste. Das ist verantwortungsvolle Politik im Sinne unserer Kinder“, sagt Schoeller.