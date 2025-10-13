Fußball als Zeichen der Hoffnung: Grazer Amoklauf-Opfer beim Länderspiel

Drei Jugendliche, die das Schulmassaker in der Dreierschützengasse überlebten, erlebten auf Einladung des rumänischen Fußballverbands ein unvergessliches Länderspiel in Bukarest, gemeinsam mit Außenministerin Meinl-Reisinger.

Zwei von den drei Burschen, die mit nach Bukarest durften, wurden beim Amoklauf in Graz schwer verletzt.

Manchmal sind es kleine Gesten, die nach unermesslichem Leid Hoffnung schenken. Drei Schüler des Grazer Bundesoberstufenrealgymnasiums Dreierschützengasse, die das Schulattentat im Juni überlebt haben, wurden vom rumänischen Fußballverband zu einem besonderen Erlebnis eingeladen: dem Länderspiel Rumänien gegen Österreich in Bukarest. Begleitet wurden sie dabei von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die den Jugendlichen persönlich ihre Unterstützung zusicherte.

©BMEIA/Michael Gruber Die Außenministerin beim Spiel in Bukarest mit Amtskollegin Oana Toiu.

Ein Abend im Zeichen des Mitgefühls

Die drei Burschen, Razvan Alberto, Petru Fabian und Finias, waren am Tag des Amoklaufs im Juni mitten im Geschehen. Zwei von ihnen wurden damals schwer verletzt. Nun durften sie, einige Monate nach dem tragischen Ereignis, als Ehrengäste im Stadion dabei sein. „Was diese jungen Menschen erlebt haben, ist unvorstellbar. Aber ihre Stärke und ihr Mut, wieder nach vorne zu blicken, sind beeindruckend“, sagte Meinl-Reisinger am Rande des Spiels. Fußball könne Menschen verbinden und Momente schaffen, in denen Schmerz kurz in den Hintergrund trete.

Gedenken und Zusammenhalt in der Steiermark

In Graz selbst sind die Erinnerungen an den 10. Juni 2025 immer noch in den Köpfen der Bevölkerung. An diesem Tag verlor die Stadt elf Menschen, neun Schüler, eine Lehrerin und schließlich den Täter selbst. Der Amoklauf an der BORG Dreierschützengasse gilt als eine der schwersten Gewalttaten in Österreichs jüngerer Geschichte.