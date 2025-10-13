Erschütterung der Stärke 2,6 ließ Leoben kräftig beben

Am Montagnachmittag bebte in der Obersteiermark die Erde. Bei Leoben wurde ein Erdbeben der Magnitude 2,6 registriert. Viele spürten das Zittern, Schäden sind laut GeoSphere Austria nicht zu erwarten.

Ein kurzes Zittern sorgte am Montag, dem 13. Oktober 2025, in der Obersteiermark für Aufsehen: Um 15.16 Uhr wurde nördlich von Leoben ein Erdbeben der Stärke 2,6 registriert. Der Österreichische Erdbebendienst von GeoSphere Austria bestätigte das Ereignis und gab eine Herdtiefe von rund neun Kilometern an. Das Epizentrum lag etwa vier Kilometer nördlich von Leoben, spürbar war das Beben jedoch auch in umliegenden Gemeinden bis nach Bruck an der Mur, Eisenerz und Mautern. Leichte Bewegungen von Gegenständen und ein dumpfes Grollen wurden gemeldet, so die Seismologin Rita Meurers.

Deutlich spürbar, aber ungefährlich

Nach Angaben von GeoSphere Austria wurde das Beben im Epizentralgebiet deutlich verspürt. Viele Menschen berichteten von einem kurzen Ruck, der Fensterscheiben erzittern ließ. Trotz der deutlich spürbaren Erschütterung gibt die Behörde Entwarnung: Schäden an Gebäuden sind bei einer Magnitude von 2,6 nicht zu erwarten.

Mehrere Beben im September registriert

Das Beben bei Leoben reiht sich in eine Serie schwächerer Erschütterungen ein, die in den vergangenen Wochen in Österreich verzeichnet wurden. Laut GeoSphere Austria wurden im September insgesamt acht Erdbeben von der Bevölkerung gespürt, unter anderem in Oberösterreich, Kärnten, Niederösterreich und der Steiermark, aber auch in Südtirol und Slowenien. Das stärkste Beben des vergangenen Monats trat am 2. September im italienischen Mals (Südtirol) auf und erreichte eine Magnitude von 3,8. Die Erschütterungen waren bis ins Oberinntal und Ötztal zu spüren. In Österreich selbst lag die Intensität bei vier Grad auf der Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98). In der Steiermark bebte die Erde zuletzt Ende September bei Mürzzuschlag, wo eine Stärke von 2,0 gemessen wurde.

Erdbeben sind in der Steiermark keine Seltenheit

Kleinere Erdstöße wie jener bei Leoben sind in der Steiermark nichts Ungewöhnliches. Die Region liegt in einem seismisch aktiven Gebiet, in dem sich immer wieder Spannungen im Gestein lösen. Zwar sind die meisten Beben harmlos, doch GeoSphere Austria registriert jährlich mehrere Hundert dieser leichten Erschütterungen. Für die Bevölkerung gilt: Wer ein Beben verspürt, kann seine Beobachtungen direkt auf der Webseite von GeoSphere Austria melden. Diese Rückmeldungen helfen den Seismologen, die Wahrnehmungsintensität genauer zu bestimmen.