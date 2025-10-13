„Hohe Strompreise“: Grüne erhöhen den Druck auf die Landesregierung

Die steirischen Grünen erhöhen den Druck auf Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Während viele Haushalte unter hohen Energiekosten leiden, werfen sie der Landesregierung Untätigkeit vor, sowohl bei den überdurchschnittlich hohen Strompreisen als auch beim schleppenden Ausbau des Stromnetzes. Klubobfrau Sandra Krautwaschl fordert, dass Kunasek endlich Verantwortung übernimmt: „Wer im Land die Energiepolitik in der Hand hat, darf sich nicht wegducken, wenn Menschen ihre Stromrechnungen kaum mehr bezahlen können.“

©Montage: Marusa Puhek/BKA Dragan Tatic Grünen Klubchefin Sandra Krautwaschl hat eine schriftliche Anfrage an LH Kunasek gestellt.

Forderung nach fairen Preisen

Krautwaschl unterstützt den von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vorgestellten 3-Punkte-Plan für faire Energiepreise. Dieser sieht nämlich vor, dass Gewinne öffentlicher Energieunternehmen stärker für Preissenkungen und den Netzausbau verwendet werden sollen und nicht zum Stopfen von Budgetlöchern. „Es reicht nicht, auf Volksfesten Ankündigungen zu machen. Die Landesregierung muss jetzt liefern, für Familien, Betriebe und alle, die jeden Monat um ihre Stromrechnung bangen“, so Krautwaschl. Die Grünen fordern daher, dass die Energie Steiermark, die sich zu 100 Prozent im Besitz des Landes befindet, stärker in die Pflicht genommen wird. Gewinne sollen künftig gezielt zur Entlastung der Bevölkerung und für Infrastrukturprojekte eingesetzt werden.

Schriftliche Anfrage an den Landeshauptmann

Um Antworten zu erhalten, haben die Grünen eine schriftliche Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek eingebracht. Darin wollen sie unter anderem wissen: Welche konkreten Pläne die Landesregierung für die Senkung der Strompreise verfolgt, wie der Ausbau des Stromnetzes beschleunigt werden soll und ob die Landesregierung bereit ist, Netzbetreiber zusammenzulegen, um Kosten zu senken. „Wenn ein Unternehmen dem Land gehört, muss es auch im Interesse der Steirer geführt werden“, betont Krautwaschl. „Die Energie Steiermark hat im Vorjahr Rekordgewinne erzielt – während die Bevölkerung draufzahlt. Das ist nicht gerecht.“

Strompreise weiter über Bundesschnitt

Zwar hat die Energie Steiermark mit 1. Oktober 2025 ihre Tarife um knapp 25 Prozent gesenkt, doch laut dem Vergleichsportal durchblicker.at bleibt sie im Bundesländervergleich einer der teuersten Anbieter Österreichs, 5 Minuten hat berichtet. Ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt zahlt demnach bis zu 365 Euro pro Jahr mehr als bei einem günstigeren Anbieter. Gleichzeitig hinkt der Netzausbau in der Steiermark anderen Bundesländern hinterher, vor allem in ländlichen Regionen fehlen moderne Strukturen. Die Grünen sehen hier dringenden Handlungsbedarf: „Wenn die Energiewende gelingen soll, brauchen wir stabile Netze und leistbare Preise. Beides ist derzeit nicht gewährleistet.“