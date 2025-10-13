Sonniger Herbsttag nach frühem Nebel in der Steiermark

Nach einem nebligen Start dürfen sich die Steirer am Dienstag, dem 14. Oktober, auf viel Sonne freuen. Der Herbst zeigt sich freundlich, nur die Temperaturen bleiben etwas kühler als zuletzt.

Der Dienstag, dem 14. Oktober, beginnt vielerorts in der Steiermark mit Nebel oder Hochnebel, vor allem in den Tal- und Beckenlagen. Doch Geduld lohnt sich: Im Laufe des Vormittags setzt sich freundliches und sonniges Herbstwetter durch. Von Nord bis Südost weht nur ein schwacher Wind, der den Nebel langsam auflöst und klare Sicht auf bunte Wälder und herbstliche Landschaften freigibt. Am Nachmittag zeigt sich der Himmel in der gesamten Steiermark meist wolkenlos.

Etwas kühler als zuletzt

Die Temperaturen gehen laut Geophere leicht zurück: In den frühen Morgenstunden liegen die Werte zwischen 3 und 9 Grad, stellenweise kann es in höheren Lagen sogar Bodenfrost geben. Am Nachmittag werden 12 bis 16 Grad erreicht, ideale Bedingungen für Spaziergänge oder eine Radtour durch die herbstliche Natur.