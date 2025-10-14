Wilde Verfolgungsjagd im Bezirk Weiz endet mit Sturz: Lenker verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer lieferte sich am Montagabend im Bezirk Weiz eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nach riskanten Manövern verlor er die Kontrolle und stürzte. Das Motorrad war nicht zugelassen.

Gegen 17.15 Uhr wollten Beamte im Gemeindegebiet von St. Kathrein am Hauenstein den 18-jährien Motorradlenker Fahrer anhalten. Zuvor war er im Ortsgebiet durch starkes Beschleunigen aufgefallen. Doch anstatt der Aufforderung nachzukommen, gab der 18-Jährige Gas und flüchtete in Richtung Ratten. Mit teils hoher Geschwindigkeit raste der junge Mann über schmale Straßen, überholte mehrfach riskant und ignorierte wiederholte Anhaltezeichen der Polizei. Auf der kurvigen Pretulalmstraße verlor er schließlich die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf eine angrenzende Wiese. Die nachfahrenden Polizisten konnten den Verunglückten kurz darauf anhalten und medizinisch versorgen, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Fahrt ohne Zulassung und Führerschein

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Motorrad nicht zugelassen und der Lenker besitzt keine Lenkberechtigung. Ein Alkotest verlief allerdings negativ. Der 18-Jährige erlitt eine Verletzung an der Hand und wird nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt.