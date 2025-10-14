Nach Kopfstoß und Bruch: Influencer Marco Wagner nimmt Entschuldigung an

Ein Streit in einem Tanzlokal endete für Influencer Marco Wagner mit einem Nasenbeinbruch und einem Gerichtsprozess. Nach der Tat kam es nun zur Entschuldigung und einem versöhnlichen Abschluss.

Was als harmloser Abend in einem Tanzlokal begann, endete für den oststeirischen Influencer Marco Wagner mit einem Krankenhausaufenthalt. Ein Kopfstoß durch einen damals noch Unbekannten führte zu einem doppelten Nasenbeinbruch und einer mehrwöchigen Bühnenpause. Nun wurde der Fall am Grazer Straflandesgericht verhandelt. So schilderte der Influencer, dass er noch Wochen nach der Operation starke Schmerzen hatte und drei Wochen lang nicht auf der Bühne stehen konnte.

Täter zeigte sich geständig

Der 33-jährige Angeklagte aus der Steiermark bekannte sich vor Gericht schuldig und erklärte, die Situation sei eskaliert, nachdem es beim Tischfußball zu einem Missverständnis gekommen war. „Ich wusste gar nicht, wer er ist. Ich habe mich provoziert gefühlt, das war dumm und tut mir leid“, sagte der Mann. Sein Verteidiger Helge Schreyer räumte, laut einem Bericht der Kleinen Zeitung, die Tat ein, kritisierte jedoch das Verhalten des Influencers nach dem Vorfall. Wagner hatte ein Überwachungsvideo der Tat, das von den Behörden nicht zur Veröffentlichung freigegeben war, auf Facebook gepostet, um Hinweise auf den Täter zu bekommen. Das Video erreichte mehr als 360.000 Aufrufe. „Das war eine Art private Fahndung, die so nicht zulässig ist“, merkte der Anwalt an. Wagner selbst rechtfertigte sich: Er habe das Video nur deshalb veröffentlicht, weil die Ermittlungen sich zu lange hingezogen hätten.

Versöhnung im Gerichtssaal

Nach mehreren Monaten meldete sich der Täter schließlich bei der Polizei. Im Gerichtssaal kam es schließlich zur Entschuldigung und sogar zu einem Handschlag zwischen Täter und Opfer. „Ich nehme die Entschuldigung an“, zeigte sich Wagner versöhnlich. Die geforderten 1.000 Euro Schmerzensgeld und Ersatz für entfallene Auftritte wollte die Gegenseite allerdings nicht vollständig übernehmen. Der Täter akzeptierte lediglich 200 Euro. Richter Martin Heissenberger sah die Voraussetzungen für eine Diversion erfüllt: Der Mann ist unbescholten, zeigte sich geständig und erhält nun eine Geldbuße von 1.650 Euro sowie 400 Euro Schadenersatz.