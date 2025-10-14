Für Lebenswerk: Goldenes Ehrenzeichen der Republik für Hans Seitinger

Im ehrwürdigen Rahmen einer Feierstunde in Graz wurde dem langjährigen steirischen Agrarlandesrat Hans Seitinger eine der höchsten Auszeichnungen der Republik zuteil. Bundesminister Norbert Totschnig überreichte in Vertretung des Bundespräsidenten das Große Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich posthum an Seitingers Ehefrau Anni Seitinger. An der feierlichen Verleihung nahmen zahlreiche Wegbegleiter und politische Vertreter teil, darunter Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer, die gemeinsam das Lebenswerk des im Frühjahr verstorbenen Politikers würdigten.

©Brand Images Bundesminister Norbert Totschnig (l.), Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (3.v.l.) und Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (r.) gratulierten der Familie von Hans Seitinger zur Überreichung der hohen Auszeichnung.

Ein Leben für die Land- und Forstwirtschaft

Hans Seitinger galt über Jahrzehnte hinweg als einer der prägendsten Köpfe der steirischen Agrarpolitik. Bundesminister Norbert Totschnig hob in seiner Ansprache hervor, dass Seitingers Wirken weit über Parteigrenzen hinaus gereicht habe: „Er hat sich sein ganzes Leben mit großer Leidenschaft für die Land- und Forstwirtschaft und die Steiermark eingesetzt. Das Wohl der Menschen, insbesondere der Bäuerinnen und Bauern, stand für ihn stets im Mittelpunkt seines Handelns.“ Ob in der Stärkung bäuerlicher Familienbetriebe, im Ausbau der landwirtschaftlichen Ausbildung, beim leistbaren Wohnbau oder bei der Wasserwirtschaft in den Gemeinden, Seitinger habe die Steiermark mit Tatkraft und Weitblick geprägt. In ihrer Laudatio erinnerte Landesrätin Simone Schmiedtbauer an Seitingers Menschlichkeit und sein Gespür für die Anliegen der Bevölkerung: „Hans Seitinger war ein Brückenbauer zwischen Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft. Mit Weitblick und unermüdlichem Einsatz hat er entscheidend dazu beigetragen, dass die steirische Landwirtschaft heute so stark und zukunftsorientiert dasteht.“ Mit der Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich würdigt der Bund Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße um das Land und seine Bevölkerung verdient gemacht haben.