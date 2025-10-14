Rekord bei Langzeitarbeitslosigkeit: Steiermark besonders betroffen

93.790 Menschen in Österreich sind seit über einem Jahr ohne Job, so viele wie seit 2022 nicht mehr. Besonders betroffen sind Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark. Experten fordern gemeinsames Handeln.

Besonders stark betroffen sind vor allem Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark, wo die Zahl der Langzeitarbeitslosen um bis zu 30 Prozent gestiegen sind.

Besonders stark betroffen sind vor allem Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark, wo die Zahl der Langzeitarbeitslosen um bis zu 30 Prozent gestiegen sind.

Österreich erlebt derzeit den höchsten Stand an Langzeitbeschäftigungslosigkeit seit April 2022. Laut aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) waren im September 93.790 Personen länger als ein Jahr arbeitslos, ein Plus von über 10.800 Menschen im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg beträgt damit rund 13 Prozent. Besonders stark betroffen sind vor allem Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark, wo die Zahl der Langzeitarbeitslosen um bis zu 30 Prozent gestiegen ist. „Diese Entwicklung gefährdet die soziale Stabilität und den Wirtschaftsstandort Österreich“, warnt Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende von arbeit plus Österreich, dem Netzwerk sozialer Unternehmen.

Dauerarbeitslosigkeit trifft ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen

Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich, wer besonders schwer zurück in Beschäftigung findet. Menschen über 50, gesundheitlich beeinträchtigte Personen und Geringqualifizierte haben weiterhin die geringsten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. „Viele Betroffene wollen arbeiten, aber sie stoßen an Grenzen – etwa fehlende Kinderbetreuung, Pflegeverpflichtungen oder unflexible Arbeitszeiten“, erklärt Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von arbeit plus. Laut Rehbichler handle es sich um ein gesellschaftliches Problem, das nicht mit kurzfristigen AMS-Maßnahmen zu lösen sei. „Jeder Mensch, der wieder Arbeit findet, entlastet den Sozialstaat und stärkt die Wirtschaft. Investitionen in Integration sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes.“

Grüne Arbeitsplätze als Chance für Neustart

Ein Hoffnungsschimmer kommt aus der Kreislaufwirtschaft. Soziale Unternehmen schaffen mit Re-Use-, Reparatur- und Recyclingprojekten sinnvolle Jobs – sogenannte „Green Jobs“ –, die sowohl ökologisch als auch sozial wirken. „Hier entstehen Arbeitsplätze, die Perspektive geben und zugleich nachhaltig sind“, sagt Rehbichler. Die Verbindung von sozialer und ökologischer Verantwortung sei „eine der effektivsten Antworten auf verfestigte Arbeitslosigkeit“. Vollmann betont , dass die vorhandenen Strukturen sozialer Unternehmen viel stärker genutzt werden müssten: „Statt diese Erfolgsmodelle auszubauen, werden sie oft unterschätzt oder finanziell beschnitten. Dabei könnten sie, mit fairer Ausstattung, zentrale Partner des AMS und der Regionen sein.“