Peter Weichbold wird neuer Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen bekommen einen neuen Mann an der Spitze: Peter Weichbold, derzeit Finanzchef und Prokurist des größten steirischen Seilbahnunternehmens, wird im Frühjahr 2026 die Geschäftsführung übernehmen. Der 51-jährige Schladminger tritt damit die Nachfolge von Georg Bliem an, der nach mehr als einem Jahrzehnt erfolgreicher Leitung in den Ruhestand geht.

Erfahrung und Verankerung in der Region

Weichbold ist kein Unbekannter im Unternehmen: Seit über 20 Jahren prägt der diplomierte Betriebswirt die finanzielle und operative Entwicklung der Planai-Hochwurzen-Bahnen mit. Er startete als Controller, ist seit bereits 2019 Prokurist und leitet zudem als Geschäftsführer die Galsterbergalm Bahnen. Als Vorstandsmitglied von Ski amadé bringt er auch strategische Erfahrung aus einem der größten Skiverbünde Europas mit. „Mit Peter Weichbold haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die das Seilbahngeschäft in und auswendig kennt und tief in der Region verwurzelt ist“, betont Landeshauptmann Mario Kunasek, der den Vorschlag der Auswahlkommission in der nächsten Generalversammlung offiziell bestätigen wird.

©Gerald Grünwald Peter Weichbold nimmt die neue Aufgabe freudig an.

Strenger Auswahlprozess

Dem Wechsel ging ein mehrstufiges Auswahlverfahren voraus. Die Ausschreibung der Führungsposition startete im Juli 2025 und wurde von der Personalberatung Hill International begleitet. Aus insgesamt 59 Bewerbungen wurden schließlich sechs Kandidaten für ein Hearing ausgewählt. Am Ende überzeugte Weichbold die Kommission mit seinem Fachwissen, seiner Führungserfahrung und seiner strategischen Vision für die Zukunft der Planai. Die Übernahme der Geschäftsführung ist für Ende der Wintersaison 2025/26 vorgesehen.

Lob und Dank für Georg Bliem

Kunasek würdigte den scheidenden Geschäftsführer Georg Bliem für seine langjährige Arbeit: „Er hat die Planai-Hochwurzen-Bahnen zu einem internationalen Aushängeschild gemacht – wirtschaftlich stark, innovativ und regional verankert.“ Auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer sieht in Weichbold die ideale Nachfolge: „Er ist ein erfahrener Profi mit Weitblick. Die Planai bleibt damit in besten Händen.“ Mit rund 430 Beschäftigten und 20 Lehrlingen ist das Unternehmen nicht nur einer der größten Arbeitgeber im Ennstal, sondern auch ein zentraler Wirtschaftsfaktor für die Steiermark. Im Vorjahr zählten die Planai-Hochwurzen-Bahnen über zwei Millionen Gäste und erzielten eine Wertschöpfung von 304 Millionen Euro. Zum Unternehmensverbund zählen neben Planai, Hochwurzen, Galsterberg und Dachstein auch Freizeiteinrichtungen wie der Bikepark Schladming, das Hopsiland und das Dachstein Gletscherrestaurant. Jährlich werden rund 13 bis 14 Millionen Euro in Infrastruktur und Innovation investiert.