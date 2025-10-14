Großübung in Mürzzuschlag: 60 Einsatzkräfte trainierten den Ernstfall

Spektakuläre Einsatzübung im ehemaligen Bergbaugelände: Rund 60 Einsatzkräfte trainierten den Ernstfall bei einem Wirtschaftsgebäudebrand und meisterten eine Wasserförderung über 1.300 Meter Wegstrecke.

Am 10. Oktober 2025 verwandelte sich das ehemalige Bergbaugelände in Veitsch in ein realistisches Einsatzszenario: Bei einer groß angelegten Feuerwehrübung wurde der Brand eines Stallgebäudes simuliert. Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude in Vollbrand und zwei Personen galten als vermisst. Unmittelbar nach dem Eintreffen übernahm der Einsatzleiter die Koordination vor Ort. Der Atemschutztrupp des Rüstlöschfahrzeugs begann sofort mit der Personensuche in der angrenzenden Garage, während parallel das Team des TLFA 3000 Werk Veitsch den Schutz eines nahegelegenen Wohnhauses sicherstellte, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Auch die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf war laut Alarmplan als Erstalarmierte im Einsatz: Sie stellte einen Atemschutz-Rettungstrupp und sorgte in der Anfangsphase für die Wasserzufuhr.

©BFVMZ Rund 60 Einsatzkräfte übten für den Ernstfall.

1.300 Meter Zubringerleitung – Herausforderung mit Präzision

Parallel zu Menschenrettung und Objektschutz startete eine der größten logistischen Aufgaben der Übung: die Verlegung einer 1.300 Meter langen Zubringerleitung vom Großveitschbach bis zum Übungsobjekt. Trotz des anspruchsvollen Geländes gelang es den Feuerwehrkräften, die Leitung in kürzester Zeit aufzubauen und so eine durchgehende Löschwasserversorgung sicherzustellen. Insgesamt waren 59 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt, ein eindrucksvolles Beispiel für das Zusammenspiel von Freiwilligen- und Betriebsfeuerwehren.

©BFVMZ Simulation: Ein Stallgebäude brennt, was ist zu machen?

Im Einsatz standen: Freiwillige Feuerwehr Veitsch-Ort mit fünf Fahrzeugen

Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf mit einem Fahrzeug

Freiwillige Feuerwehr Turnau mit zwei Fahrzeugen

Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex GmbH & Co. mit zwei FahrzeugenBetriebsfeuerwehr Voestalpine Rotec GmbH Krieglach mit einem Fahrzeug

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 14:07 Uhr aktualisiert