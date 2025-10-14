Während Feldarbeiten: Plötzlich brannte Traktor lichterloh

Am Montagnachmittag geriet ein Traktor während Feldarbeiten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. „Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und versuchte gemeinsam mit dem Traktorbesitzer das Feuer mit Feuerlöscher einzudämmen – leider ohne Erfolg“, wie die Freiwillige Feuerwehr Dirnbach berichtet. Als die Florianis eintrafen, stand der Traktor bereits in Vollbrand.

Am Traktor entstand Totalschaden

„Mittels HD- und Mittelschaumrohr sowie unter schwerem Atemschutz konnten wir den Brand rasch löschen. Mithilfe der Wärmebildkamera wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt“, berichtet die Feuerwehr, die unter Einsatzleitung von Brandmeister Kevin Neumeister mit 8 Leuten für rund eine Stunde im Einsatz stand. Auch eine Streife der Polizei war vor Ort. Verletzt wurde niemand, am Traktor entstand Totalschaden.