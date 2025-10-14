Schwerarbeitspension abgelehnt: Gutachten brachte entscheidende Wende

Die Pensionsversicherungsanstalt lehnte ihren Antrag ab – trotz jahrelanger harter körperlicher Arbeit. Doch die 57-Jährige aus der Steiermark gab nicht auf. Vor Gericht holte sie sich schließlich, was ihr zustand.

Die 57-jährige Steirerin arbeite als Hausbesorgerin – körperlich schwer, oft unter besonders belastenden Bedingungen. Eigentlich ein klarer Fall für die Schwerarbeitspension, die genau für solche Lebenswege geschaffen wurde. Doch als sie ihren Antrag bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) stellte, kam die unerwartete Ernüchterung: Ablehnung.

Gutachten brachte Wende – Steirerin setzt sich durch

Mit rechtlicher Unterstützung der Arbeiterkammer Steiermark zog die Steirerin vor Gericht – und das mit Erfolg. Ein beantragtes Gutachten brachte die entscheidende Wende: Es bestätigte eindeutig, dass sie jahrelang schwere körperliche Arbeit verrichtet hatte und alle Kriterien für die Schwerarbeitspension erfüllt. Das Gericht gab der Steirerin Recht. „Die Steirerin kann somit mit 60 Jahren in Schwerarbeitspension gehen“, berichtet die AK von dem Erfolgsfall.