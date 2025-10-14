Skip to content
/ ©Screenshot Instagram
Bild auf 5min.at zeigt ein Lokal von außen.
Das "Livehaus" eröffnet Anfang November im früheren Gasthaus Reisenegger
Steiermark
14/10/2025
"Livehaus"

Oststeirischem Gasthaus wird neues Leben eingehaucht

Dem einstigen Gasthaus Reisenegger in der Oststeiermark wird nach etwa sechs Jahren wieder neues Leben eingehaucht. Zwei Oberösterreicher eröffnen Anfang November das "Livehaus".

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Jahrelang standen die Räumlichkeiten des früheren Gasthauses Reisenegger direkt an der Weizer Straße (B72) in Koglhof leer. Dies soll sich aber bald ändern, denn: aus dem Restaurant wird eine Eventlocation und ein Pub. Die Umbauarbeiten laufen aktuell auf Hochtouren, wie auf dem Instagram-Profil geteilt wird. Anfang November wird Eröffnung gefeiert. Am 7. November wird zur „Rockparty“ und am 8. November zur „Discoparty“ geladen. Start ist jeweils ab 20 Uhr.

