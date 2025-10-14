Oststeirischem Gasthaus wird neues Leben eingehaucht

Dem einstigen Gasthaus Reisenegger in der Oststeiermark wird nach etwa sechs Jahren wieder neues Leben eingehaucht. Zwei Oberösterreicher eröffnen Anfang November das "Livehaus".

Jahrelang standen die Räumlichkeiten des früheren Gasthauses Reisenegger direkt an der Weizer Straße (B72) in Koglhof leer. Dies soll sich aber bald ändern, denn: aus dem Restaurant wird eine Eventlocation und ein Pub. Die Umbauarbeiten laufen aktuell auf Hochtouren, wie auf dem Instagram-Profil geteilt wird. Anfang November wird Eröffnung gefeiert. Am 7. November wird zur „Rockparty“ und am 8. November zur „Discoparty“ geladen. Start ist jeweils ab 20 Uhr.