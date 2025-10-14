Spektakulärer Aufmarsch im Burggarten: Ältester Verein von Graz zu Gast

Am Dienstagnachmittag trat das Grazer Bürgerkorps zum Besuch bei Landeshauptmann Mario Kunasek an: Der traditionsreiche Verein, angeführt von Korpsführer Erich Schellauf, marschierte in Begleitung einer Abordnung der Trachtenkapelle Dobl in den Burggarten und nahm vor dem Sitz des Landeshauptmannes zur Durchführung der Ehrensalve Aufstellung – in dieser Art und Weise erstmalig. „Ganz im Sinne des Wahlspruchs des Bürgerkorps, ,Für Treue, Mut und Bürgersinn‘, sind mir Traditionspflege und Brauchtum große Anliegen. Ich danke herzlichst für das Engagement und das Bewahren dieser jahrhundertealten Tradition“, betonte der Landeshauptmann, der die Mitglieder des Bürgerkorps und der Trachtenkapelle im Anschluss zum Empfang im Weißen Saal der Grazer Burg einlud.

©Land Steiermark/Binder Das Grazer Bürgerkorps beim Besuch bei LH Mario Kunasek im Burggarten ©Land Steiermark/Binder LH Mario Kunasek lud das Bürgerkorps Graz und die Trachtenkapelle Dobl zum Empfang in den Weißen Saal.

Wurde gegründet, um Stadt zu schützen

Das „privilegierte uniformierte Grazer Bürgerkorps“ wurde 1280 gegründet, um die Stadt Graz zu schützen. Er ist somit der älteste Verein der steirischen Landeshauptstadt. Das Grazer Bürgerkorps hat 25 uniformierte ordentliche Mitglieder und zirka 100 unterstützende Mitglieder. Der Verein widmet sich heute in erster Linie der Kameradschaft und Traditionspflege und betreut im Korpslokal in der Grazer Wurmbrandgasse ein kleines Museum, das die Geschichte des Bürgerkorps dokumentiert.