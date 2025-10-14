AT&S baut Standort Leoben aus: 150 neue Jobs entstehen

Am AT&S-Unternehmenssitz in Leoben werden noch heuer 150 zusätzliche Mitarbeiter für die Fertigung von IC-Substraten und hochentwickelten Leiterplatten eingestellt. Ein Grund für den Ausbau ist das neue Substrat-Werk „Hinterberg 3“, das im Juni offiziell eröffnet wurde und bereits erste Kundenprodukte ausgeliefert hat – die weltweit ersten Substrate „Made in Europe“. Diese Hightech-Produktion im Reinraum wird sukzessive ausgebaut. Mit der Ankündigung, künftig Kunden aus dem Defense-Bereich proaktiv zu kontaktieren, erwartet das Management rund um AT&S-CEO Michael Mertin zusätzliche Aufträge. Gleichzeitig läuft die bestehende Leiterplatten-Produktion stabil, neue Produkte sind in der Umsetzung – auch hier werden neue Kräfte benötigt. „In einer Zeit, in der viele Unternehmen Personal abbauen müssen, freuen wir uns, wieder neue Arbeitsplätze schaffen zu können“, sagt CEO Michael Mertin. „Unsere Investitionen in neue Technologien und Werke zahlen sich aus – und wir laden motivierte Menschen ein, Teil dieser Entwicklung zu werden.“

Auch Quereinsteiger können sich bewerben

Die neuen Stellen in der Schichtproduktion in Leoben-Hinterberg richten sich auch an Menschen ohne spezifische Fachausbildung und Quereinsteiger. Eine umfassende Onboarding- und Trainingsphase sorgt für die nötige Qualifikation. Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, Englischkenntnisse von Vorteil. Das Unternehmen bietet vor Arbeitsbeginn spezielle Deutschkurse für „Technisches Deutsch“. Zusätzlich läuft ein internes Empfehlungsprogramm: Für jede erfolgreiche Empfehlung durch bestehende Mitarbeiter wird eine Prämie von 1.000 Euro brutto ausbezahlt.