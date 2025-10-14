Prognose für die Steiermark: So wird das Wetter am Mittwoch

Das Wetter am Mittwoch wird gemischt in der Steiermark und variiert regional. Von Wolken über Sonne bis hin zu leichten Schauern ist alles dabei.

„Bei anhaltender Nordströmung ziehen am Mittwoch vor allem in der Osthälfte der Steiermark wieder mehr Wolkenfelder durch. Es bleibt jedoch weitgehend trocken. Am ehesten kann es vormittags vom Mariazellerland bis in die Oststeiermark zeitweise nieseln. Am Nachmittag lockern die Wolken vermehrt auf und es wird recht sonnig. Am freundlichsten wird es insgesamt im Oberen Ennstal und im Ausseerland“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Höchstwerte erreichen bis zu 16 Grad

Über dem Randgebirge sind laut Prognosen abends einzelne Regenschauer möglich. „Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad, die Höchstwerte erreichen 13 bis 16 Grad. Der Wind weht dabei meist schwach bis mäßig aus nördlicher bis östlicher Richtung“, so die Wetterexperten.