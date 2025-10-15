Betrunkener Freund fuhr auf Motorhaube mit: Mann schwer verletzt

Ein nächtlicher Spaßversuch endete mit schweren Verletzungen: In Großwilfersdorf stürzte ein 28-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch von der Motorhaube eines Autos und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 1 Uhr Früh wollte ein 25-Jähriger seinen 28-jährigen Bekannten nach einem Lokalbesuch in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu dessen Auto bringen, welches rund 200 Meter entfernt geparkt war. Der leicht alkoholisierte Fahrer setzte sich ans Steuer, während der 28-Jährige sich aus unbekannten Gründen auf die Motorhaube setzte. Als der 25-Jährige sein Auto vor dem geparkten Fahrzeug seines Freundes anhielt, verlor dieser das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der 28-Jährige ins LKH Feldbach eingeliefert.