Nach Gerichtsurteil: Neue Lkw-Fahrverbote für Ennstal und Murau in Sicht

Nach dem Paukenschlag des Verfassungsgerichtshofs im Sommer kehren die Lkw-Fahrverbote auf der B320 im Ennstal und der B317 im Bezirk Murau bald zurück. Die alten Verbote wurden wegen falscher Formulierung aufgehoben.

Lange wurde ein Lkw-Fahrverbot für die B320 herbeigesehnt, 2019 trat sie dann endlich Kraft, wurde aber im Sommer heuer wieder aufgehoben. Jetzt steht fest: Sie kommt wieder und wird diesmal auch halten.

Seit der Aufhebung befürchteten viele Anrainer und Bürgermeister eine Rückkehr des Transitverkehrs und tatsächlich nahm der Schwerverkehr in den vergangenen Wochen spürbar zu. „Wir haben zahlreiche Rückmeldungen erhalten, dass sich die Lkw-Kolonnen wieder häufen“, bestätigt Bezirkshauptmann Nico Groger in Liezen, in einem Bericht der Kronen Zeitung. Nun gibt es Entwarnung: Eine überarbeitete Verordnung wurde bereits veröffentlicht, die neuen Zusatztafeln sind in Arbeit. „Wir haben gebeten, sie so schnell wie möglich zu produzieren“, sagt Groger. Damit könnte das Transit-Fahrverbot auf der B320 schon bald wieder gelten.

Auch Murau zieht nach

Auch in Murau läuft derzeit das zweiwöchige Anhörungsverfahren für die neue Regelung. Danach kann auch dort das Fahrverbot auf der B317 wieder in Kraft treten, berichtet Bezirkshauptmann Peter Plöbst. Es wird ausgegangen, dass es künftig auch weiterhin zu Beschwerden kommen wird, aber diesmal sollte laut Experten die neue Verordnung halten. Das Land Steiermark hat nach dem Urteil sämtliche Fahrverbote im Bundesland überprüft, laut Bilanz war nur auf den Strecken in Liezen und Murau eine Neuregelung nötig. Damit dürfte es schon bald wieder heißen: Keine Transit-Lkw durchs Ennstal und Murtal.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 07:51 Uhr aktualisiert