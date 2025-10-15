Heizkostenzuschuss bleibt bei 340 Euro: Antrag startet Mitte Oktober

Nun gibt es Entlastung: Das Land Steiermark gewährt auch in der kommenden Heizsaison 2025/26 wieder den Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen.

Der Herbst ist da und mit ihm die Sorge vieler Menschen vor den steigenden Heizkosten. Seit kurzem gibt es jetzt aber eine freudige Nachricht, die steirische Haushalte entlasten soll: Ab dem 16. Oktober kann der Zuschuss beantragt werden. Die Frist läuft bis Ende Februar 2026. Wer Anspruch hat, kann den Antrag direkt in seiner Wohnsitzgemeinde oder online stellen. Das Landesbudget sieht dafür heuer 7,6 Millionen Euro vor, rund eine Million mehr als im Vorjahr. Allerdings zeigt die Erfahrung: Die Mittel waren zuletzt rasch ausgeschöpft. Schon im Vorjahr mussten zusätzliche 2,5 Millionen Euro freigegeben werden.

Orientierung an der Armutsgefährdung

Anspruch auf den Heizkostenzuschuss haben Personen, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Diese beträgt laut EU-SILC-Erhebung derzeit 1661 Euro für Ein-Personen-Haushalte und 2159 Euro für einen Erwachsenen mit Kind. Die genauen Grenzwerte und Formulare sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.

Leoben erhöht kommunalen Zuschuss

Auch die Stadt Leoben will in diesem Winter wieder gezielt helfen. Der kommunale Heizkostenzuschuss für Sozialcard-Besitzer wird von 80 auf 90 Euro erhöht. Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) erklärt gegenüber dem ORF: „Niemand soll im Winter frieren müssen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir dort helfen, wo Unterstützung am dringendsten gebraucht wird.“ In Leoben startet die Antragstellung am 20. Oktober, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten.