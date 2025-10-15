Nach Zusammenstoß mit Auto: 16-jähriger Mopedlenker erliegt Verletzungen

Jener 16-jährige Mopedlenker, der am 4. Oktober bei einem Verkehrsunfall auf der B70 bei Edelschrott (Bezirk Voitsberg) schwer verletzt wurde, ist am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, im LKH Graz verstorben.

An jenem Samstagabend wollte der Jugendliche aus dem Bezirk Voitsberg gegen 17.55 Uhr aus einer unübersichtlichen Kreuzung auf die Bundesstraße einbiegen. Eine erst 17-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte trotz Ausweichmanöver und Gegenverkehr nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 16-Jährige wurde über das Auto geschleudert und blieb schwer verletzt am Straßenrand liegen. Ersthelfer und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr kämpften um sein Leben, ehe der Rettungshubschrauber C12 den Jugendlichen ins LKH Graz flog.

Im Krankenhaus verstorben

Zehn Tage lang lag der junge Mopedlenker im Krankenhaus. Ärzte und Familie hofften, dass er seine schweren Verletzungen übersteht, doch vergeblich. Am Dienstag erlag der Jugendliche seinen Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 10:44 Uhr aktualisiert