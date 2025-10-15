Einbruchserie in Hotels geklärt: Polizei findet Waffen und Drogen

Nach monatelanger Spurensuche konnte die steirische Polizei eine Einbruchserie in Hotelbetrieben quer durch Österreich aufklären. Im Visier der Ermittler: ein 45-Jähriger, der seit Jänner in dutzenden Hotels zugeschlagen hat.

Der 45-Jährige gibt an, dass er zwischen Jänner und Oktober in mindestens 30 Hotels eingebrochen sei.

Am Montagabend, dem 13. Oktober, schlugen die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zu. Gegen 21 Uhr wurde der Verdächtige in Stubenberg am See festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler unter anderem mögliches Diebesgut, Einbruchswerkzeug, verbotene Waffen, eine Softgun sowie Suchtmittel.

30 Einbrüche gestanden

Der 45-Jährige zeigte sich im Zuge der Vernehmung geständig: Zwischen Jänner und Oktober 2025 soll er in mindestens 30 Hotels eingebrochen sein, in Zimmer, Büros und Personalbereiche. Die Beute: vor allem Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände von Gästen. Laut Polizei handelte der Mann nicht immer allein. Sein mutmaßlicher 35-jähriger Komplize sitzt derzeit wegen anderer Eigentumsdelikte in der Slowakei in Haft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Hauptverdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zu weiteren Taten und möglichen Opfern laufen.