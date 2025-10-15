Expertenjury: Steirische Polizei wird „Ehrenbehörde 2026“

Große Ehre für die steirische Polizei: Als einzige Behörde Österreichs wurde sie von einer deutschen Expertenjury zur „Ehrenbehörde 2026“ ernannt. Die Auszeichnung würdigt Mut, Innovationskraft und moderne Behördenkommunikation.

Was früher „Amtsstube“ hieß, ist heute Social-Media-Bühne: Die Polizei Steiermark begeistert auf Instagram mit Humor, Offenheit und authentischer Ansprache. Seit dem Start des Kanals @polizei.stmk im Mai 2025 hat die Seite über 40.000 Follower gewonnen und erreicht damit regelmäßig ein Millionenpublikum. „Was die Polizei Steiermark geschafft hat, ist sehr beeindruckend, ein echter Raketenstart“, lobt Peter Gneuss, Vorsitzender der Auswahlkommission. Besonders hervorgehoben wurde das Storytelling, etwa durch die fiktive Krimiserie #SOKOgebirgsbach, die Information und Unterhaltung geschickt verbindet.

Vorbild in Krisenkommunikation

Neben der kreativen Seite überzeugte die Polizei auch mit ihrer Professionalität in Ausnahmesituationen. Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule im Juni wurde ihre Medienarbeit von Kommunikationsexperten Wolfgang Ainetter als „Best-Practice-Beispiel“ bezeichnet: sachlich, empathisch und schnell. Genau dieser Mix aus Kompetenz und Menschlichkeit brachte den Steirern jetzt den Ehrenstatus ein. Für Robert Pontesegger, Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, ist die Auszeichnung ein Beweis, dass sich der eingeschlagene Weg lohnt: „Wir wollen Menschen auf Augenhöhe ansprechen – mit Klarheit, Mut und einem Lächeln. Diese Auszeichnung zeigt, dass moderne Polizeiarbeit mehr ist als Blaulicht und Einsatzberichte.“

Online-Voting gestartet

Noch bis Ende November läuft das Voting zur „Lieblings-Ehrenbehörde 2026“. Neben Städten und Ämtern aus Deutschland und der Schweiz ist die Landespolizeidirektion Steiermark die einzige österreichische Finalistin.