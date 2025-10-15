Lercher fordert Maßnahmen: „Blau-Schwarz muss Verantwortung übernehmen“

„Wir sehen täglich, wie Arbeitsplätze verloren gehen, wie Gemeinden kaum mehr investieren können und wie das Leben für viele immer schwieriger wird“, so Lercher. Die Landesregierung müsse nun endlich handeln, anstatt, „Kürzungen bei den Menschen, bei der Sicherheit und im Gesundheitswesen“ vorzunehmen. Lercher kündigt an, das morgen vorgestellte Landesbudget genau zu prüfen, nicht nur nach Zahlen, sondern „nach den Auswirkungen auf das Leben der Steirer“. Landesgeschäftsführer Florian Seifter wirft Kunasek Wortbruch vor: „Wenn er vor der Wahl den Erhalt aller Spitalsstandorte im Bezirk Liezen verspricht, das aber im Plan B nicht erkennbar ist, dann ist das schlicht unglaubwürdig.“ Auch in der Industriepolitik ortet Seifter fehlendes Handeln: „Das Automobilland Steiermark braucht Unterstützung – nicht bloß Ankündigungen.“

Gesundheitsgarantie und Gemeindepakt

Im Mittelpunkt der SPÖ-Forderungen steht eine Gesundheitsgarantie für alle Steirer. Sie sieht eine Bestandsgarantie für alle Spitalsstandorte mit 24/7-Akutversorgung vor, ebenso den Ausbau von Primärversorgungszentren. Die KAGes soll laut SPÖ stärker in die Pflicht genommen werden, um die wohnortnahe Versorgung langfristig zu sichern. Auch die Gemeinden sollen mit einem Gemeindepaket gestützt werden, zur Finanzierung von Investitionen, Kindergarten-Sanierungen oder Vereinsförderungen. „Wenn Gemeinden das Geld ausgeht, hat das direkte Auswirkungen auf das tägliche Leben“, warnt Lercher. Zur wirtschaftlichen Entlastung fordert die SPÖ einen Steiermark-Tarif für Energie, 5 Minuten hat berichtet, und einen Steiermark-Fonds, um Betriebe, Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung zu sichern.

Appell an die Bundesregierung

Auch die Bundesregierung nimmt Lercher in die Pflicht: „Egal ob Mehrwertsteuersenkung oder Preiskommission – die Preise müssen runter!“, so der SPÖ-Chef. Zudem brauche es eine Strompreiskompensation für die Industrie, um den Standort zu entlasten. Lercher abschließend: „Mario Kunasek wollte Verantwortung, jetzt muss er sie auch übernehmen. Die Menschen in der Steiermark brauchen Lösungen, nicht Ausreden.“