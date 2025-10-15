Darum muss der Familienerlebnispark im Murtal schließen

Nach 14 Jahren steht der Familienerlebnispark im Preggraben im steirischen Murtal vor dem Aus. Das beliebte Ausflugsziel muss nun schließen. Der Betreiber Günter Koller berichtet gegenüber 5 Minuten von den Gründen.

Für rund 120 Tiere muss nach der Schließung des Erlebnisparks im Murtal ein neues Heim gefunden werden

Der Erlebnispark im Murtal ist seit Jahren ein beliebtes Ausflugziel für die ganze Familie. Wie nun aber bekannt wurde, kann der Betrieb nicht weitergeführt werden. Gegenüber 5 Minuten beantwortet Günter Koller die Frage nach dem großen „Warum?“.

Betreiber Günter Koller erzählt 5 Minuten von den Gründen, die zur Schließung führten

Mehrere Gründe führen zur Schließung

Als Hauptfaktor, weshalb der Erlebnispark nicht mehr fortgeführt werden kann, wird fehlendes Personal genannt. Der Betreiber hat auf verschiedenen Wegen versucht, Mitarbeiter zu finden – leider vergebens. Auch erzählt Koller, dass seit der Corona-Pandemie immer weniger Besucher gekommen sind und dahingehend der Betrieb einen Umsatzrückgang verzeichnen musste. Auch gesundheitliche Probleme zwangen den Leiter des Erlebnisparks zur Schließung.

Der Familienerlebnispark Murtal muss seine Pforten schließen

Rund 120 Tiere müssen neues Heim finden

Was aber geschieht mit den ganzen Tieren? Stehen die Lamas, Esel, Ziegen, Enten, Kaninchen und Co. bald ohne Zuhause da? Hier kann Koller entwarnen: „Die meisten Tiere haben jetzt binnen kürzester Zeit neue, gute Besitzer gefunden“, berichtet er gegenüber 5 Minuten. Es sind rund 120 Tiere, die mit dem Erlebnispark ihr Heim verlieren und in eine neue Bleibe übersiedeln müssen. Nur einen Dackel behält Koller, um mit ihm auf die Jagd zu gehen. Via Facebook sucht der Betreiber noch Interessenten für die noch nicht verkauften Tiere.

Die vielen Tieren müssen ein neues Zuhause finden.

Wann wird der Familienerlebnispark geschlossen?

Wann aber wird der Erlebnispark seine Pforten schließen? Ein genaues Datum nennt der Betreiber nicht, stattdessen erklärt er: „Sobald alle Tiere den Park verlassen haben ist leider endgültig Schluss.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 15:47 Uhr aktualisiert