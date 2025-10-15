Vermutlich schwer verletzt: Weizerin nach Unfall in Auto eingeklemmt

Eine 76-Jährige kam am Mittwochnachmittag, dem 15. Oktober 2025, mit ihrem Wagen in Weiz (Steiermark) von der Fahrbahn ab und wurde eingeklemmt. Sie dürfte schwere Verletzungen erlitten haben.

Eine 76-jährige wurde bei einem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt

Eine 76-jährige wurde bei einem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt

Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 76-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Wagen auf der Rechberg Straße (B64) aus Richtung der Weizklamm kommend in Richtung Passail. Bei Straßenkilometer 24 kam sie aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer verständigten die Einsatzkräfte.

Verdacht auf schwere Verletzungen

„Nach der Rettung der Frau aus dem Fahrzeug wurde sie mit Verdacht auf schwere Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert. Weitere Personen waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt“, informiert die Polizei.