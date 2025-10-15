Steirerin blüht auf: „Es ist ein gutes Gefühl, die Begehrte zu sein“

Bei der Milchbäuerin Christina aus der Oststeiermark sind noch zwei Hofherren im Rennen und das Hoffest und die Entscheidung stehen bevor, was der Steirerin Kopfzerbrechen bereitet. Daniel hat sich etwas ganz Besonderes für sie einfallen lassen: Er weiß, wie gerne Christina singt, und hat einen Song vorbereitet, den er mit ihr im Duett singen möchte. Daniel gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben: „Ich bin mittlerweile schon so oft enttäuscht worden, dass ich schwer Gefühle zulasse. Aber bei Christina würde ich seit langem wieder Gefühle zulassen.“ Auch Philipps Gefühle sind von Tag zu Tag stärker geworden und er hofft am Hof bleiben zu dürfen. Christina fühlt sich in ihrer ungewohnten Rolle wohl: „Mir taugt es irgendwie, dass sie um mich kämpfen. Es ist ein gutes Gefühl, die Begehrte zu sein. Sowas habe ich noch nie gehabt.“

©ProsiebenSat1Puls4 Philipps Gefühle werden Tag für Tag stärker… ©ProsiebenSat1Puls4 …und Daniel singt Christina ein Lied.

Emotionaler Zusammenbruch bei Salzburger Andreas

Das Motto von Andreas Hofwoche könnte „Alles neu“ lauten, denn für den 30-jährigen Salzburger gibt es viele erste Male. Magdalena hat sich für das Minigolfen eine kleine Challenge überlegt hat: Die Gewinnerin soll einen Kuss auf die Wange bekommen. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht. Andreas’ Gefühle gehen mit ihm durch, er bricht emotional zusammen. Ein Moment, der bei den beiden Hofdamen einen bitteren Beigeschmack hinterlässt. Es entsteht das Gefühl, dass sie nicht wirklich gewollt werden. Magdalena: „Das hat mich irgendwie schockiert, dass er jetzt da vor uns auf den Boden sackt. Das ist doch nicht so schlimm, wenn man mal einen Kuss auf die Wange bekommt.“ Andreas über seine Reaktion auf die Challenge: „Keine Ahnung. Ich habe erst einmal im Leben einem Mädel einen Kuss auf die Wange gegeben.“ Ein emotionaler Tag für alle und dann steht noch eine Entscheidung über die letzte verbleibende Hofdame an.

©ProsiebenSat1Puls4 Andreas bricht emotional zusammen. ©ProsiebenSat1Puls4 Seine Hofdamen verstehen die Welt nicht mehr.

Gemeinsame Nacht bringt klare Entscheidung

Bei Oberösterreicher Dominik bringt das Hoffest die Entscheidung. Eine gemeinsame Nacht und ein Kuss des Bauers mit einer Hofdame verändern alles. Der Morgen nach dem Hoffest bringt dann rasch Klarheit, denn zwei Hofdamen kommen Dominik zuvor und verkünden ihre Abreise.