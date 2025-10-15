Ab heute: Diese Steirer können jetzt 300-Euro-Zuschuss beantragen

Es ist wieder so weit: Ab dem heutigen Mittwoch, dem 15. Oktober 2025 kann die Schüler- sowie die Studierendenbeihilfe der Arbeiterkammer Steiermark beantragt werden.

Die AK-Schulbeihilfe und -Studienbehilfe sind wieder da. Ab dem heutigen Mittwoch, dem 15. Oktober können die Einmalzahlungen in der Höhe von 300 Euro pro Schuljahr bzw. pro Studienjahr beantragt werden. Antrage sind bis zum 31. März 2026 möglich. Wie du diese stellen kannst, erfährst du hier.

300-Euro-Zuschuss für Schüler und Schülerinnen

Die Arbeiterkammer Steiermark unterstützt ihre Mitglieder und deren Kinder mit geringem Familieneinkommen ab der 9. Schulstufe durch Schulbeihilfen in Höhe von 300 Euro pro Schuljahr. Ab der 10. Schulstufe musst du zuerst den Antrag für die staatliche Schülerbeihilfe stellen. Sobald du den Bescheid über die Gewährung der staatlichen Beihilfe erhalten haben, übermittelst du diesen mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular an die Arbeiterkammer. Die Antragstellung für das Schuljahr 2025/2026 ist ausnahmslos von 15. Oktober 2025 bis 31. März 2026 möglich.

300-Euro-Zuschuss für Studierende

Zudem kann eine Studienbeihilfe in der Höhe von 300 Euro pro Studienjahr bei der Arbeiterkammer Steiermark beantragt werden. Auch hier muss zuerst ein Antrag für die staatliche Studienbeihilfe gestellt werden. Sobald du den Bescheid über die Gewährung der staatlichen Beihilfe erhalten hast übermittelst du diesen mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular an die AK. Für Bachelorstudien im Pflegebereich und damit verbundene Kom­bi­na­tions­ausbildungen, Bachelorstudien im MTD-Bereich sowie das Bachelorstudium der Hebamme gilt die jeweils gültige Richtlinie für die Gewährung einer Ausbildungsförderung für Gesundheits- und Sozialberufe der AK Steiermark. Die Antragstellung für das Studienjahr 2025/2026 ist ausnahmslos von 15. Oktober 2025 bis 31. März 2026 möglich.

So kannst du deinen Antrag übermitteln E-Mail: [email protected]

Post: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark, Hans-Resel-Gasse 6-14, 8020 Graz

persönlich: Montag-Donnerstag 8-16 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr

oder an eine der AK-Außenstellen